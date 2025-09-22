Iga Świątek blisko czegoś wielkiego. Nie wszyscy zwracają na to uwagę

O nowych możliwościach rankingowych, otwierających się przed Igą Świątek, informowaliśmy przy okazji decyzji ze strony liderki zestawienia WTA. Aryna Sabalenka podjęła bowiem decyzję o wycofaniu się z turnieju WTA 1000 w Pekinie. Tym samym podczas tzw. China Open polska tenisistka może odrobić do swojej największej konkurentki naprawdę pokaźną liczbę punktów.

WTA: Iga Świątek coraz bliżej Aryny Sabalenki. Ważne wieści rankingowe!

W zestawieniu WTA Sabalenka ma mniejszą niż wcześniej, ale nadal bezpieczną przewagę nad Świątek. Mowa o ponad 2,5 tysiąca punktów bezpiecznego zapasu pomiędzy tenisistką pochodzącą z Mińska a Polką. W 2025 roku Świątek może właściwie głównie nieco poprawić swoją sytuację względem liderki, choć warto dodać, że polska zawodniczka powiększyła przewagę nad światową „trójką”, Amerykanką Coc Gauff.

Ranking WTA (notowanie z 22 września 2025)

1. Aryna Sabalenka – 11225 pkt



2. Iga Świątek (Polska) – 8433



3. Coco Gauff (USA) – 7873



4. Amanda Anisimova (USA) – 5109



5. Mirra Andriejewa – 4793



6. Madison Keys (USA) – 4579



7. Jessica Pegula (USA) – 4383



8. Jasmine Paolini (Włochy) – 4006



9. Qinwen Zheng (Chiny) – 4003



10. Jelena Rybakina (Kazachstan) – 3833



…



38. Magda Linette (Polska) – 1404



46. Magdalena Fręch (Polska) – 1256



124. Katarzyna Kawa (Polska) – 631



135. Maja Chwalińska (Polska) – 570



188. Linda Klimovicova (Polska) – 386

Inaczej wygląda za to zestawienie WTA Race, czyli traktujące tylko o bieżącym sezonie. W takowym zestawieniu Polka ma „tylko” nieco ponad 1,5 tysiąca do odrobienia względem Sabalenki. Jeśli zatem Świątek wygrałaby turniej WTA 1000 w Pekinie, mogłaby zbliżyć się do Białorusinki na dystans niecałych 600 punktów różnicy. Może zatem dojść do sytuacji, w której Polka wskoczy na czoło zestawienia wskazującego jedynie osiągnięcia z 2025 roku. To też pokazałoby, o jak udanym sezonie w wykonaniu Świątek mowa.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

Czytaj też:

Polacy zostaną mistrzami świata! Reprezentacja siatkarzy z pełnym poparciemCzytaj też:

Koszmarny upadek na skoczni. Przerażający krzyk i koniec marzeń