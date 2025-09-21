Fatalny początek finału i wielkie przebudzenie! Ogromna radość u Igi Świątek

Iga Świątek dotarła do finału turnieju w Seulu po zwycięstwach z Soraną Cirsteą, Barborą Krejcikovą i Mayą Joint. Ze względu na to, że organizatorzy musieli zmieniać harmonogram rozgrywek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, dwa ostatnie mecze Polka rozegrała w sobotę 20 września, w odstępie zaledwie kilku godzin.

Fatalny początek w wykonaniu Świątek. Przebudzenie w drugim secie!

Wiceliderka światowego rankingu zawalczyła o tytuł w pojedynku z Jekateriną Aleksandrową. Mecz rozpoczął się dość nerwowo, a Polka popełniła kilka prostych błędów, co wykorzystała Rosjanka, doprowadzając do przełamania już w pierwszym gemie. Niestety na dalszym etapie gry Świątek nie wyzbyła się niewymuszonych błędów, a jej rywalka w ekspresowym tempie powiększała swoją przewagę. W zaledwie pół godziny wygrała pierwszego seta 6:1.

Drugi set rozpoczął się od zaciętego gema, w którym tenisistki grały na przewagi. Idze Świątek udało się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Polka popisała się m.in. świetnym returnem, wywierając presję na Rosjankę, która zaczęła popełniać podwójne błędy serwisowe. Świątek nie mogła cieszyć się jednak długo z wypracowanej przewagi, bo w drugim gemie została przełamana (1:1). Kolejne gemy w dość pewny sposób padały łupem serwujących, a o losach drugiego seta zdecydował tie-break. W nim górą okazała się Polka, wygrywając 7:6 (7:3).

Świątek wygrała z Aleksandrową. Zacięty bój o tytuł!

Chociaż trzeci set zaczął się od wygranego przez Igę Świątek gema, chwilę później wkradła się spora nerwowość. W trzecim gemie Polka popełniła trzy podwójne błędy serwisowe, co wykorzystała Rosjanka, wychodząc na prowadzenie (2:1).

O tym, że poziom gry obu zawodniczek falował, może świadczyć fakt, że wkrótce doszło do przełamania powrotnego, a na tablicy wyników był remis (3:3). W kluczowym momencie to Polka wrzuciła wyższy bieg i przełamała Aleksandrową, wygrywając – po blisko trzech godzinach walki – cały mecz 1:6, 7,6, 7:5.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25 tytułów na kortach niemal całego świata. Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent: WTA 250 w Warszawie (2023).

Czytaj też:

O tym pytaniu do Świątek zrobiło się głośno. Abramowicz reagujeCzytaj też:

Iga Świątek z szokującym wyznaniem. Polka ujawniła kulisy swojej kontuzji