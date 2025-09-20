Szalony dzień Igi Świątek. Dwa mecze w odstępie kilku godzin. Polka błyszczy!

W sobotę 20 września ok. godz. 5:00 czasu polskiego Iga Świątek wybiegła na kort, aby w ramach turnieju w Seulu rozegrać mecz ćwierćfinałowy z Barborą Krejcikovą. Polka w niespełna 1,5 godziny rozprawiła się z niżej notowaną w rankingu WTA Czeszką. Wygrała 6:0, 6:3 i pewnie zameldowała się w półfinale.

Świątek dała lekcję tenisa Joint. Bolesne 6:0 na starcie

Ze względu na to, że organizatorzy na wcześniejszym etapie musieli zmieniać harmonogram rozgrywek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, Polka miała zaledwie kilka godzin na regenerację. Chwilę po godz. 10:00 Iga Świątek rozpoczęła kolejny mecz – tym razem po drugiej stronie siatki stanęła Maya Joint. Australijka zajmuje obecnie 46. pozycję w rankingu WTA.

Kibice mogli przeżywać swego rodzaju déjà vu, ponieważ pierwszy set meczu z Joint przebiegł dokładnie tak samo, jak początek meczu z Krejcikovą. Iga Świątek dała tenisową lekcję swojej koleżance i po 24 minutach na tablicy wyników było 6:0, a pojedynek przebiegał bez większej historii.

Dominacja Świątek i zrywy Joint. Polka triumfuje!

Australijka nie składała jednak sportowej broni i drugiego seta zaczęła od wygrania gema przy swoim serwisie. Ale Iga Świątek odpowiedziała tym samym, a następnie po raz kolejny przełamała rywalkę (2:1). Czwarty gem był zacięty, a oko mogły cieszyć akcje wykorzystujące pełną geometrię kortu. Świątek popisywała się też serwisem, ale Joint znajdowała odpowiedzi na ataki Polki. Australijka grała na tyle dobrze, że pojawiły się pierwsze w meczu szanse na przełamanie. Świątek w kluczowych momentach zachowała jednak spokój. Wygrała gema przy swoim serwisie, a potem szybko doprowadziła do przełamania (4:1).

Joint wykonała jednak jeszcze kolejny zryw i przełamała Polkę w szóstym gemie. Radość nie trwała jednak długo, bo Świątek nie dość, że odpowiedziała tym samym, to następnie pewnie wygrała kolejnego gema. Polka zwyciężyła w całym meczu 6:0, 6:2.

Świątek w finale turnieju w Seulu! Z kim może zagrać?

Rywalka Igi Świątek zostanie wyłoniona w meczu Kateriny Siniakovej (77. miejsce w rankingu WTA) z Ekateriną Alexandrovą (11. miejsce w rankingu WTA). Drugi mecz półfinałowy rozpocznie się ok. 11:30 czasu polskiego.

