Polacy zostaną mistrzami świata! Reprezentacja siatkarzy z pełnym poparciem

Drużyna prowadzona przez trenera Nikolę Grbicia po fazie grupowej, jako jedna z nielicznych, mogła pochwalić się mianem niepokonanej. Polacy ograli kolejno 3:0 Rumunię, 3:0 Katar i 3:1 Holandię. To sprawiło, że na początek fazy pucharowej Polska zmierzy się z Kanadą.

MŚ siatkarzy: Optymizm w kontekście wyniku Polaków. Reprezentacja będzie złota?

Polacy na Filipiny polecieli w roli wicemistrzów świata z 2022 roku. Wówczas Polska przegrała finał z Włochami w katowickim Spodku 1:3. Od tamtego czasu Polacy sięgnęli jednak m.in. po mistrzostwo Europy (2023, po wygranym 3:0 meczu z Italią w Rzymie), sięgnęli po wicemistrzostwo olimpijskie (2024, porażka 0:3 z Francuzami), czy wygrali niedawno Ligę Narodów (2025, wygrany finał 3:0 z Włochami).

Dodatkowo Polska jest liderem rankingu FIVB, więc trudno nie rozpatrywać tego zespołu w gronie dużych faworytów do sukcesu na mistrzostwach świata.

Zapytaliśmy Polki i Polaków, jak przewidują końcowy wynik polskich siatkarzy podczas turnieju na Filipinach. Dokładnie pytanie brzmiało: Jaki wynik na Mistrzostwach Świata osiągnie reprezentacja Polski siatkarzy? Na zlecenie „Wprost” agencja SW Research przeprowadziła badanie, którego wyniki z pewnością napawają optymizmem.

Aż 41,5 proc. badanych uważa, że Polska zostanie mistrzem świata w siatkówce mężyczn. Co więcej, do tego 34,8 proc. twierdzi, że Polacy – nawet jeśli nie wygrają finału – to staną na podium, kończąc turniej ze srebrnymi, bądź brązowymi medalami na szyjach. To pokazuje, jak dużo optymizmu jest względem występów siatkarzy na najważniejszych imprezach.

Pesymiści? Zaledwie 7,8 proc. twierdzi, że Polacy zakończą turniej MŚ 2025 bez medalu.

Warto dodać, że Polacy w 2018 i 2014 roku byli mistrzami świata. Patrząc na niespodzianki w fazie grupowej, Polska naprawdę mocnego rywala może napotkać na etapie półfinału, o ile zakończył się już temat sensacji w trakcie rozgrywek. Wówczas Polacy mogliby trafić na Włochów, czyli doszłoby do powtórki finału MŚ z 2022 roku.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 16-17 września 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 824 wywiady z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Czytaj też:

Nikola Grbić o formie reprezentacji Polski na MŚ. Trener wskazał coś ważnegoCzytaj też:

Ostre słowa Bartosza Kurka. Kapitan Polaków skrytykował to przed kamerą