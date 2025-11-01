Świetny start Świątek w WTA Finals. Rywalka nie miała nic do powiedzenia

Iga Świątek w swoim pierwszym meczu w WTA Finals mierzyła się z Amerykanką Madison Keys. Wiceliderka rankingu WTA pokazała, że zajmuje to miejsce nieprzypadkowo. Po wygranych w Cincinnati i Seulu liczyła na dobry występ w kolejnym turnieju i piątkowym starciem potwierdziła wysoką formę.

Świątek zaczyna WTA Finals od zwycięstwa

Polska zawodniczka zdominowała swoją rywalkę i prowadziła już 5:0 w gemach. Dopiero pod koniec dała przeciwniczce zdobyć kilka punktów i wyrwać gema. Pierwszy set zakończył się jednak bardzo szybko, bo po zaledwie 23 minutach rywalizacji.

Drugi set rozpoczął się od wzajemnych przełamań, ale Polka szybko znów pokazała swoją dominację i ostatecznie wygrała bez większych problemów, oddając tylko dwa sety. Całe spotkanie zakończyła więc wynikiem 6:1, 6:2 i w kolejnym starciu grupowym zmierzy się z Amandą Anisimovą.

WTA Finals 2025. Kiedy swoje mecze zagra Iga Świątek?

Polka trafiła do grupy, w której zmierzy się z dwiema reprezentantkami USA oraz jedną z Kazachstanu. Dokładny podział wygląda następująco.

Grupa Sereny Williams

Iga Świątek (Polska, 2. WTA)



Amanda Anisimova (USA, 4. WTA)



Jelena Rybakina (Kazachstan, 6. WTA)



Madison Keys (USA, 7. WTA)

Grupa Steffi Graff

Aryna Sabalenka (1. WTA)



Coco Gauff (USA, 3. WTA)



Jessica Pegula (USA, 5. WTA)



Jasmine Paolini (Włochy, 8. WTA)

Organizatorzy na razie podali terminarz pierwszej serii gier.

Sobota, 1 listopada

Iga Świątek – Madison Keys (nie przed 16:00)



Amanda Anisimova – Jelena Rybakina (nie przed 17:30)

Niedziela, 2 listopada

Aryna Sabalenka – Jasmine Paolini (nie przed 15:00)



Coco Gauff – Jessica Pegula (nie przed 16:30)

Mecze będą pokazywane na antenach Canal+ Sport. Dodatkowo internetowo będzie można skorzystać z platformy Canal+ Online.

