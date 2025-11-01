Świetny start Świątek w WTA Finals. Rywalka nie miała nic do powiedzenia
Udostępnijdodaj Skomentuj
Tenis

Świetny start Świątek w WTA Finals. Rywalka nie miała nic do powiedzenia

Dodano: 
Iga Świątek
Iga Świątek Źródło: Newspix.pl / IMAGO
W piątek 1 listopada Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA Finals. Polska zawodniczka nie dała najmniejszych szans swojej przeciwniczce.

Iga Świątek w swoim pierwszym meczu w WTA Finals mierzyła się z Amerykanką Madison Keys. Wiceliderka rankingu WTA pokazała, że zajmuje to miejsce nieprzypadkowo. Po wygranych w Cincinnati i Seulu liczyła na dobry występ w kolejnym turnieju i piątkowym starciem potwierdziła wysoką formę.

Świątek zaczyna WTA Finals od zwycięstwa

Polska zawodniczka zdominowała swoją rywalkę i prowadziła już 5:0 w gemach. Dopiero pod koniec dała przeciwniczce zdobyć kilka punktów i wyrwać gema. Pierwszy set zakończył się jednak bardzo szybko, bo po zaledwie 23 minutach rywalizacji.

Drugi set rozpoczął się od wzajemnych przełamań, ale Polka szybko znów pokazała swoją dominację i ostatecznie wygrała bez większych problemów, oddając tylko dwa sety. Całe spotkanie zakończyła więc wynikiem 6:1, 6:2 i w kolejnym starciu grupowym zmierzy się z Amandą Anisimovą.

WTA Finals 2025. Kiedy swoje mecze zagra Iga Świątek?

Polka trafiła do grupy, w której zmierzy się z dwiema reprezentantkami USA oraz jedną z Kazachstanu. Dokładny podział wygląda następująco.

Grupa Sereny Williams

  • Iga Świątek (Polska, 2. WTA)
  • Amanda Anisimova (USA, 4. WTA)
  • Jelena Rybakina (Kazachstan, 6. WTA)
  • Madison Keys (USA, 7. WTA)

Grupa Steffi Graff

  • Aryna Sabalenka (1. WTA)
  • Coco Gauff (USA, 3. WTA)
  • Jessica Pegula (USA, 5. WTA)
  • Jasmine Paolini (Włochy, 8. WTA)

Organizatorzy na razie podali terminarz pierwszej serii gier.

Sobota, 1 listopada

  • Iga Świątek – Madison Keys (nie przed 16:00)
  • Amanda Anisimova – Jelena Rybakina (nie przed 17:30)

Niedziela, 2 listopada

  • Aryna Sabalenka – Jasmine Paolini (nie przed 15:00)
  • Coco Gauff – Jessica Pegula (nie przed 16:30)

Mecze będą pokazywane na antenach Canal+ Sport. Dodatkowo internetowo będzie można skorzystać z platformy Canal+ Online.

Czytaj też:
Iga Świątek dla „Wprost”: Kobiety borykają się z nierównościami. Jest wiele do zrobieniaCzytaj też:
Iga Świątek otwarcie o przekroczeniu limitów. Totalne szaleństwo jest faktem

Źródło: WPROST.pl