Iga Świątek zagra dla reprezentacji Polski. Ważny turniej w Polsce właśnie rusza!

To będzie ogromna gratka dla polskich kibiców. Iga Świątek przynosi mnóstwo radości swoimi występami praktycznie na całym świecie. Nie ulega jednak wątpliwości, że polscy fani tenisistki okazji do zobaczenia na żywo meczu sześciokrotnej triumfatorki turniejów wielkoszlemowych, muszą szukać poza polskimi granicami.

Billie Jean King Cup: Iga Świątek zagra dla reprezentacji Polski!

Problemem jest bowiem fakt braku turnieju o określonej randze, który zostałby na stałe wpisany do kalendarza imprez WTA. Taka okazja była jeszcze stosunkowo niedawno, podczas rywalizacji w Warszawie, gdzie pojawiała się Świątek – a nawet sięgała po końcowy triumf. Mowa o rywalizacji na poziomie WTA 250. Od 2023 roku, czyli ostatniej edycji warszawskiego turnieju, polska mistrzyni nie pojawiła się już w ojczyźnie podczas rywalizacji o punkty WTA. Powód? Brak jakiejkolwiek tego typu turniejowej okazji.

Choćby z tego względu rywalizacja podczas Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim, właśnie z udziałem Świątek, zapowiada się wyjątkowo smakowicie. Dla Polki będzie to ostatni występ w sezonie 2025.

Polki zagrają z Nową Zelandią (piątek, 14.11) oraz Rumunią (niedziela, 16.11). Będzie to trzydniowy turniej play-off grupy B o awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen.

Skład reprezentacji Polski? Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka. W minionym sezonie, z wiceliderką rankingu WTA w składzie, reprezentacja Polski sięgnęła po półfinał BJKC – osiągając historyczny sukces.

Do walki o główne trofeum zabrakło niewiele, bo w półfinale Polki minimalnie uległy późniejszym triumfatorkom Włoszkom, przegrywając w Maladze 1:2.

Piątkowy mecz Polska – Nowa Zelandia rozpocznie się o godzinie 15:00. Dzień później (tj. sobota, 15.11) starcie Rumunia – Nowa Zelandia (od 15:00). Na niedzielę (tj. 16.11) zaplanowano za to mecz Polska – Rumunia (również od 15:00).

Wszystkie mecze będą pokazywane na sportowych antenach Polsatu Sport oraz platformie internetowej Polsat Box Go.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

