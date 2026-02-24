Koszmar Huberta Hurkacza! Złych informacji jest niestety więcej

Co ciekawe, przed startem zmagań spodziewano się, że w II rundzie może dojść do polskiego pojedynku, czyli rywalizacji Huberta Hurkacza z Kamilem Majchrzakiem.

Niestety, swój mecz przegrał zarówno tenisista z Wrocławia, jak i Piotrkowa Trybunalskiego. Hurkacz przegrał w dwóch partiach ze wspomnianym Jakubem Mensikiem (Czechy). Natomiast Majchrzak po trzech setach musiał uznać wyższość Alexa Popyrina (Australia).

Mocno niepokojące jest, że po powrocie do rywalizacji, Hurkacz zaliczył kolejny turniej – tylko z jednym meczem na koncie. Podobne scenariusze miały miejsce w przypadku wcześniejszych zmagań podczas ATP 500 w Rotterdamie (przegrana z Saszą Bublikiem) i ATP 250 w Montpellier (porażka z Martinem Dammem).

