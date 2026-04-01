Iga Świątek wybrała nowego trenera? Miała postawić na to nazwisko

Pod koniec marca 2026 r. Iga Świątek poinformowała, że zakończyła współpracę z trenerem, którym od półtora roku był Wim Fissette. „Po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissette podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy – w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń” – napisała tenisistka w oświadczeniu.

„Dziękuję Ci Trenerze za ten czas i za lekcje, jakie dzięki Tobie odebrałam. Życzę Ci wszystkiego dobrego – zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Pozostała część mojego sztabu pozostaje bez zmian” – czytamy dalej.

Iga Świątek wybrała już nowego trenera? Media wskazują nazwisko

Jak donosi „L’Equipe”, polska tenisistka nie szukała długo następcy poprzedniego trenera. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że ma nim zostać Francisco Roig. To Hiszpan, który w przeszłości współpracował m.in. z legendarnym Rafaelem Nadalem.

– Kiedy zaczęliśmy razem pracować, byłem dzieckiem i dopiero dołączałem do cyklu (ATP), wspólnie z moim wujkiem Tonim. Francis to świetny trener, który bardzo dobrze zna się na tenisie i pomagał mi stawać się coraz lepszym. Czuję do niego tylko wdzięczność i życzę mu szczęścia w jego kolejnych projektach – mówił Rafael Nadal, wspominając wspólną sportową drogę.

Ostatnio Francisco Roig pełnił rolę trenera Giovanni'ego Mpetshi Perricarda. Ich współpraca trwała jednak jedynie kilka tygodni, a zgodnie z medialnymi spekulacjami zakończyła się właśnie dlatego, że szkoleniowiec dołączy do sztabu Igi Świątek. Wcześniej Roig współpracował m.in. z Brytyjką Emmą Raducanu oraz Włochem Matteo Berrettinim.

Warto podkreślić, że Iga Świątek dotychczas nie poinformowała oficjalnie, kto zostanie jej nowym trenerem.

Iga Świątek dla „Wprost": Talent to dopiero początek. Droga na szczyt nigdy nie jest prosta

Iga Świątek wyrosła z Polski o kilka rozmiarów. Aż słychać zgrzytanie zębów!