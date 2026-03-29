Złe wieści dla Igi Świątek. Właśnie przedstawiono najnowsze informacje

Rozstanie z trenerem, poszukiwanie nowego, a z najnowszych informacji – rezygnacja z turnieju kwalifikacyjnego Billie Jean King Cup – czyli brak Igi Świątek w zmaganiach w Gliwicach.

Wydaje się, że polska tenisistka miała już w swojej karierze zdecydowanie lepsze momenty. To jednak nie wszystko.

Ranking WTA. Złe wieści dla Igi Świątek po Miami Open

Polka w najnowszym rankingu WTA wypadnie bowiem z podium najlepszych tenisistek świata. Skąd to wiadomo? Zestawienia pojawiają się na otwarcie tygodnia, ale za sprawą LIVE WTA Ranking można błyskawicznie, w trakcie poszczególnych turniejów, weryfikować sytuację na światowej liście.

Przypomnijmy, że Polka odpadła na Florydzie już w swoim pierwszym meczu, sensacyjnie przegrywając z Magdą Linette. W tym samym czasie bardzo udany występ zanotowała dotychczasowo czwarta na świecie Coco Gauff. Amerykanka w Miami Open (WTA 1000) dojechała aż do finału. W nim okazała się jednak gorsza od Aryny Sabalenki.

Co ciekawe, liderka rankingu WTA z Mińska skompletowała tym samym tzw. Sunshine Double. Czyli wygrała zarówno turniej w Miami, jak i poprzedzający rywalizację na Florydzie, turniej w Indian Wells. Świątek takiej sztuki dokonała w 2022 roku.

Gauff w najnowszym zestawieniu zepchnie Polkę z podium. Świątek będzie tym samym rakietą numer 4 na świecie. Na czele niezagrożona Sabalenka, drugie miejsce dla Jeleny Rybakiny (Kazachstan), trzecia wspomniana Amerykanka. A za plecami Świątek kolejna reprezentantka USA – Jessica Pegula. Przewaga Polki jest już jednak stosunkowo bezpieczna nad tenisistką ze Stanów Zjednoczonych, bo wynosi ponad 1000 punktów.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

