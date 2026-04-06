Iga Świątek wygra French Open? Ten czynnik będzie decydujący

Iga Świątek podczas turnieju Rolanda Garrosa 2025 Źródło: Newspix.pl / Pawel Andrachiewicz / PressFocus
Iga Świątek szykuje się do French Open po trudnym początku sezonu. Ekspert wskazuje kluczowe czynniki, które sprawiają, że Polka jest zdecydowaną faworytką turnieju Rolanda Garrosa.

Iga Świątek ma za sobą ciężki początek roku. Z 18 rozegranych meczów udało jej się zwyciężyć w 12 pojedynkach. Najbardziej dotkliwa była niespodziewana porażka z Magdą Linette podczas turnieju Miami Open. Ponadto, Polka spadła na 4. miejsce w rankingu WTA.

Iga Świątek ma nowego trenera

Polka zdecydowała się na odważne zmiany – wycofała się z gry w reprezentacji podczas Billie Jean King Cup w Gliwicach i zakończyła współpracę z trenerem Wimem Fissettem.

Nowym szkoleniowcem naszej tenisistki został Francisco Roig. To połączenie zapowiada się ekscytująco, choć jak w każdym nowym układzie zawodnik-trener, potrzeba czasu, by przyniosło efekty. Świątek i Roig nie mają go zbyt wiele, ponieważ za niespełna dwa tygodnie rusza prestiżowy turniej WTA 500 w Stuttgarcie, podczas którego nowy trener zaliczy swój pierwszy występ w sztabie raszynianki.

Iga Świątek wygra French Open?

24-letnia zawodniczka aktualnie rozpoczęła kolejny etap przygotowań na Majorce, gdzie trenuje z przed sezonem na kortach ziemnych. W najbliższych tygodniach czekają ją turnieje WTA 1000 w Madrycie i Rzymie, ale prawdziwy cel to French Open w Paryżu.

Według „The Tennis Gazette” Polka uchodzi za zdecydowaną faworytkę do zwycięstwa w turnieju Rolanda Garrosa. Według dziennikarzy są ku temu trzy jasne powody.

Pierwszy z nich to zmiana na stanowisku trenera. Kolejny – Iga Świątek przygotowuje się do sezonu na mączce w Akademii Rafaela Nadala a legendarny hiszpański tenisista przygląda się treningom i dzieli swoim doświadczeniem. Te wskazówki mogą się okazać bezcenne, ponieważ Hiszpan triumfował w Paryżu aż 14 razy – więcej, niż jakikolwiek inny zawodnik na świecie.

„Spotkania z Rafaelem Nadalem dają Idze Świątek ogromną szansę, by dopracować swoją grę i nabrać pewności siebie przed kluczowym turniejem sezonu” – ocenia „The Tennis Gazette”.

Dziennikarze przypominają również statystyki Polki. Historia Świątek na French Open jest imponująca – cztery z jej sześciu tytułów wielkoszlemowych zdobyła właśnie w Paryżu.

Pierwszy raz wygrała w 2020 roku, a potem powtórzyła to w trzech kolejnych latach, od 2022 do 2024. W 2025 roku jej seria przerwała półfinałowa porażka z Aryną Sabalenką, co niewątpliwie dodało jej motywacji na tegoroczny turniej.

Wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa zostanie rozegrany w dniach 18 maja – 7 czerwca 2026 r.

Źródło: The Tennis Gazette