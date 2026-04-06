Iga Świątek wygra French Open? Ten czynnik będzie decydujący

Iga Świątek ma za sobą ciężki początek roku. Z 18 rozegranych meczów udało jej się zwyciężyć w 12 pojedynkach. Najbardziej dotkliwa była niespodziewana porażka z Magdą Linette podczas turnieju Miami Open. Ponadto, Polka spadła na 4. miejsce w rankingu WTA.

Iga Świątek ma nowego trenera

Polka zdecydowała się na odważne zmiany – wycofała się z gry w reprezentacji podczas Billie Jean King Cup w Gliwicach i zakończyła współpracę z trenerem Wimem Fissettem.

Nowym szkoleniowcem naszej tenisistki został Francisco Roig. To połączenie zapowiada się ekscytująco, choć jak w każdym nowym układzie zawodnik-trener, potrzeba czasu, by przyniosło efekty. Świątek i Roig nie mają go zbyt wiele, ponieważ za niespełna dwa tygodnie rusza prestiżowy turniej WTA 500 w Stuttgarcie, podczas którego nowy trener zaliczy swój pierwszy występ w sztabie raszynianki.

Iga Świątek wygra French Open?

24-letnia zawodniczka aktualnie rozpoczęła kolejny etap przygotowań na Majorce, gdzie trenuje z przed sezonem na kortach ziemnych. W najbliższych tygodniach czekają ją turnieje WTA 1000 w Madrycie i Rzymie, ale prawdziwy cel to French Open w Paryżu.

Według „The Tennis Gazette” Polka uchodzi za zdecydowaną faworytkę do zwycięstwa w turnieju Rolanda Garrosa. Według dziennikarzy są ku temu trzy jasne powody.

Pierwszy z nich to zmiana na stanowisku trenera. Kolejny – Iga Świątek przygotowuje się do sezonu na mączce w Akademii Rafaela Nadala a legendarny hiszpański tenisista przygląda się treningom i dzieli swoim doświadczeniem. Te wskazówki mogą się okazać bezcenne, ponieważ Hiszpan triumfował w Paryżu aż 14 razy – więcej, niż jakikolwiek inny zawodnik na świecie.

„Spotkania z Rafaelem Nadalem dają Idze Świątek ogromną szansę, by dopracować swoją grę i nabrać pewności siebie przed kluczowym turniejem sezonu” – ocenia „The Tennis Gazette”.

Iga Świątek faworytką do zwycięstwa we French Open?

Dziennikarze przypominają również statystyki Polki. Historia Świątek na French Open jest imponująca – cztery z jej sześciu tytułów wielkoszlemowych zdobyła właśnie w Paryżu.

Pierwszy raz wygrała w 2020 roku, a potem powtórzyła to w trzech kolejnych latach, od 2022 do 2024. W 2025 roku jej seria przerwała półfinałowa porażka z Aryną Sabalenką, co niewątpliwie dodało jej motywacji na tegoroczny turniej.

Wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa zostanie rozegrany w dniach 18 maja – 7 czerwca 2026 r.

