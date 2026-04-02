Iga Świątek zaskoczyła kibiców. Oto nowy trener Polki

Ostatnie tygodnie były dla Igi Świątek wyjątkowo trudne. Sensacyjna porażka z Magdą Linette w drugiej rundzie Miami Open stała się punktem zwrotnym.

Iga Świątek zmienia trenera. Tak mówi o rozstaniu z Wimem Fissettem

Polka zdecydowała się na odważne zmiany – wycofała się z gry w reprezentacji podczas Billie Jean King Cup w Gliwicach i zakończyła współpracę z trenerem Wimem Fissettem.

– Czasem można we mnie widzieć osobę emocjonalną, ale ja naprawdę nie podejmuję decyzji impulsywnie. Jestem dość racjonalna. Lubię dać sobie czas na podjęcie decyzji. Poza tym nie dokonuję wielu zmian w zespole. Uważam, że to bardzo dobre podejście. Lubię dawać zespołowi możliwość, żebyśmy się „zresetowali” i zaczęli trochę inaczej pracować. Jednak w tym przypadku poczułam, że po prostu przyszedł czas na zmianę – tłumaczyła Iga Świątek.

Iga Świątek zdecydowała. Francisco Roig nowym trenerem Polki

Od tego momentu ruszyły spekulacje, kto może zostać nowym szkoleniowcem Polki. Na liście nazwisk przewijali się przede wszystkim byli trenerzy kojarzeni z Akademią Rafaela Nadala. Ostatecznie Iga Świątek przekazała, że rozpoczyna współpracę z Francisco Roigiem, który w przeszłości współpracował z gwiazdą hiszpańskiego tenisa.

„Witaj w zespole Francisco! Jestem bardzo podekscytowana rozpoczęciem nowego rozdziału” – napisała tenisistka na swoim profilu na Instagramie.

Francisco Roig – kim jest nowy trener Igi Świątek?

Francisco Roig to doświadczony trener, który przez 17 lat pracował z Rafaelem Nadalem i miał duży wpływ na rozwój jego gry. To właśnie on był kluczową postacią w rozwoju gry Hiszpana, zwłaszcza przy serwisie, grze przy siatce i woleju. – Francisco to świetny fachowiec, który zna tenis bardzo dobrze i bardzo pomógł mi stawać się coraz lepszym zawodnikiem – podkreślał wielokrotnie gwiazdor hiszpańskiego tenisa.

Po zakończeniu współpracy z Rafaelem Nadalem Francisco Roig prowadził m.in. Matteo Berrettiniego, z którym wygrał trzy turnieje: w Gstaad, Kitzbuehel i Casablance. Współpracował też krótko z Emmą Raducanu. Eksperci podkreślają, że jego największym atutem jest doświadczenie na kortach ziemnych, które może być kluczowe dla Igi Świątek.

Iga Świątek ma nowego trenera

Hiszpan znany jest w środowisku tenisowym jako analityk, który skupia się przede wszystkim na kwestiach taktyczno-technicznych. – Francis to trener, który ciężko pracuje na korcie. Rafael Nadal miał do niego pełne zaufanie, tak jak do jego stylu pracy. Roig to pogodny, ale poważny człowiek. Zajmuje się głównie tenisem pod kątem taktyczno-technicznym i wszystkimi szczegółami na tym polu – komentował Jose Antonio Mielgo, komentator stacji Movistar Plus+.

Na zgranie się Igą Świątek nie ma wiele czasu. Polka aktualnie rozpoczęła kolejny etap przygotowań na Majorce, gdzie trenuje z przed sezonem na kortach ziemnych. Za niespełna dwa tygodnie rusza prestiżowy turniej WTA 500 w Stuttgarcie, podczas którego nowy trener zaliczy swój pierwszy występ w sztabie raszynianki. Głównym celem na ten sezon pozostaje zbudowanie dobrej formy na turniej Rolanda Garrosa.

Złe wieści dla Igi Świątek. Właśnie przedstawiono najnowsze informacjeCzytaj też:

Iga Świątek oficjalnie zrezygnowała! „Nie jest to dla mnie łatwe”