Afera alkoholowa na igrzyskach! Kompromitacja w skokach narciarskich

To sporych rozmiarów skandal, pierwszy tego typu podczas trwających ZIO 2026. Wieści błyskawiczne się rozniosły, począwszy od fińskich mediów, a skończywszy na tych z innych krajów, żywo zainteresowanych rywalizacją olimpijską.

ZIO 2026: Skandal alkoholowy w skokach narciarskich! Trener wyrzucony

Reprezentacja Finlandii całkiem nieźle prezentowała się podczas rywalizacji na skoczni normalnej we Włoszech. Warto przypomnieć, że podczas poniedziałkowego (tj. 9 lutego) konkursu, pierwszy medal ZIO 2026 zdobyła reprezentacja Polski.

A co wydarzyło się ze wspomnianym szkoleniowcem przyłapanym na złamaniu przepisów związanych z… nadużyciem procentów w trakcie igrzysk?

Trener fińskich skoczków narciarskich Igor Medved został odesłany do domu z igrzysk olimpijskich po naruszeniu przepisów dotyczących alkoholu, pisze Aftonbladet. Chodzi o kwestie związane z alkoholem. Traktujemy naruszenia przepisów bardzo poważnie i będziemy działać szybko w tej sprawie – powiedział Janne Hänninen, szef działu sportu w Fińskim Komitecie Olimpijskim. Medved również zamieścił oświadczenie na stronie internetowej komitetu: „Popełniłem błąd i bardzo mi przykro. Chcę przeprosić całą fińską reprezentację, sportowców, a także kibiców” – napisał na portalu X Tomasz Sikora, wicemistrz olimpijski ZIO 2014 w biathlonie, obecnie ekspert i komentator Eurosportu.

Finowie będą sobie zatem musieli radzić… bez szkoleniowca w trakcie rywalizacji na dużej skoczni olimpijskiej, która dopiero przed skoczkami.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 24 medale – odpowiednio siedem złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

