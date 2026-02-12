Afera alkoholowa na igrzyskach! Kompromitacja w skokach narciarskich
Afera alkoholowa na igrzyskach! Kompromitacja w skokach narciarskich

Symbol igrzysk olimpijskich
Symbol igrzysk olimpijskich Źródło: Newspix.pl / Imago
Niecodzienne doniesienia z igrzysk olimpijskich we Włoszech. Igor Medved, trener skoczków narciarskich Finlandii, naruszył bowiem… przepisy alkoholowe.

To sporych rozmiarów skandal, pierwszy tego typu podczas trwających ZIO 2026. Wieści błyskawiczne się rozniosły, począwszy od fińskich mediów, a skończywszy na tych z innych krajów, żywo zainteresowanych rywalizacją olimpijską.

ZIO 2026: Skandal alkoholowy w skokach narciarskich! Trener wyrzucony

Reprezentacja Finlandii całkiem nieźle prezentowała się podczas rywalizacji na skoczni normalnej we Włoszech. Warto przypomnieć, że podczas poniedziałkowego (tj. 9 lutego) konkursu, pierwszy medal ZIO 2026 zdobyła reprezentacja Polski.

A co wydarzyło się ze wspomnianym szkoleniowcem przyłapanym na złamaniu przepisów związanych z… nadużyciem procentów w trakcie igrzysk?

Trener fińskich skoczków narciarskich Igor Medved został odesłany do domu z igrzysk olimpijskich po naruszeniu przepisów dotyczących alkoholu, pisze Aftonbladet. Chodzi o kwestie związane z alkoholem. Traktujemy naruszenia przepisów bardzo poważnie i będziemy działać szybko w tej sprawie – powiedział Janne Hänninen, szef działu sportu w Fińskim Komitecie Olimpijskim. Medved również zamieścił oświadczenie na stronie internetowej komitetu: „Popełniłem błąd i bardzo mi przykro. Chcę przeprosić całą fińską reprezentację, sportowców, a także kibiców” – napisał na portalu X Tomasz Sikora, wicemistrz olimpijski ZIO 2014 w biathlonie, obecnie ekspert i komentator Eurosportu.

Finowie będą sobie zatem musieli radzić… bez szkoleniowca w trakcie rywalizacji na dużej skoczni olimpijskiej, która dopiero przed skoczkami.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 24 medale – odpowiednio siedem złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Źródło: X / @ToSikora / @Korkkalainen