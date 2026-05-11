Koszmarny wypadek w polskiej lidze. Nastolatek walczy o życie

Nie ulega wątpliwości, że wieści, które napłynęły z Gniezna w niedzielne (tj. 10 maja) popołudnie, wstrząsnęły światem sportu – nie tylko samego żużla.

W trakcie meczu Ultrapur Omega Gniezno ze Śląskiem Świętochłowice doszło do fatalnego wypadku. Najbardziej poszkodowany został lider zespołu gospodarzy, niezwykle utalentowany Patryk Budniak.

Koszmar na torze w Gnieźnie. Najnowsze wieści ws. Patryka Budniaka

Do zdarzenia doszło w 12. biegu meczu. Na drugim łuku pierwszego okrążenia doszło do zderzenia zawodnika przyjezdnych, Leona Szlegiela, właśnie z Budniakiem. Mający niespełna 19 lat żużlowiec klubu z Gniezna przeleciał przed dmuchaną bandę, a następnie uderzył jeszcze w elementy znajdujące się poza torem.

Spotkanie zostało przerwane, a po interwencji ratunkowej, zakończone po 12. biegach. Na stadionie w Gnieźnie pojawił się helikopter Lotniczego Pogotowania Ratunkowego. Budniak został przetransportowany do szpitala w Poznaniu. Jego stan był ciężki, ale udało się ustabilizować sytuację na tyle, żeby móc oddać żużlowca w szpitalne ręce.

Budniak był nieprzytomny i miał liczne złamania. Rozpoczęła się walka nie tylko o zdrowie, ale życie nastolatka.

W poniedziałek (tj. 11 maja) ukazały się najnowsze wieści ws. żużlowca.

„Jak poinformowali nas przedstawiciele szpitala, Patryk Budniak przeszedł bardzo skomplikowaną operację, która zakończyła się po 3:00 nad ranem. Znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej. Ma złamanie miednicy, długich kości kończyn dolnych, jego stan jest ciężki. – Lekarze dokładają wszelkich starań, żeby go uratować – podkreśla Zuzanna Pankros, rzeczniczka prasowa poznańskiego szpitala przy ul. Szwajcarskiej” – czytamy na portalu gniezno.naszemiasto.pl.

Budniak to świetnie zapowiadający się zawodnik. Żużlowiec występuje w Gnieźnie w Krajowej Lidze Żużlowej. Mimo młodego wieku jest jednym z najlepiej punktujących w stawce. Obecnie to wszystko schodzi jednak na dalszy plan. Najważniejsze jest jednak, żeby stan Ultrapur Omega Gniezno poprawiał się podczas jego pobytu w szpitalu.

