Mistrz Polski zaczyna zmagania w Pucharze Polski. Kiedy i gdzie oglądać mecz Legii?

Po pierwszych spotkaniach 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski do dalszego etapu rozgrywek awansowały: Zagłębie Lubin, Lechia Gdańsk i KKS Kalisz. Ci ostatni sprawili sporą niespodziankę eliminując z rozgrywek Pogoń Szczecin. Drużyna z Lubina pokonała Śląsk Wrocław, a Gdańszczanie okazali się lepsi od Jagiellonii Białystok.

Puchar Polski. Legia Warszawa - Wigry Suwałki

Wigry Suwałki to drużyna na co dzień występująca w EWINNER 2 LIGA, czyli na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Ekipa prowadzona przez Dawida Szulczka zajmuje obecnie w lidze14. pozycję z dorobkiem 11. punktów. Najlepszym dotychczasowym występem zespołu z Podlasia w Pucharze Polski był awans do półfinału rozrywek w sezonie 2016/2017. Wigry Suwałki przegrały wówczas po emocjonującym dwumeczu z Arką Gdynia 4:5.

Legia Warszawa po serii kompromitujących występów w końcu przerwała złą passę. Podopieczni trenera Czesława Michniewicza pewnie pokonali Górnik Łęczna 3:1. Kilka dni wcześniej sprawili niemałą niespodziankę, pokonując w Lidze Europy Spartaka Moskwa 1:0. Stołeczny klub zajmuje obecnie 12. pozycję w lidze, ale ma o dwa spotkania rozegrane mniej niż pozostałe drużyny. W poprzednich rozgrywkach Pucharu Polski, Legia Warszawa odpadła w ćwierćfinale po przegranej z Piastem Gliwice. Po raz ostatni drużyna z Łazienkowskiej triumfowała w Pucharze Polski w sezonie 2017/2018

Puchar Polski. Legia Warszawa. Kiedy i gdzie oglądać?

Starcie w 1/32 finału Fortuna Puchar Polski pomiędzy Wigrami Suwałki a Legią Warszawą odbędzie się 22 września o godzinie 17:30. Transmisja z tego spotkania w Polsacie Sport.

