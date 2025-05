Fornal naprawdę to powiedział. Rozbrajająca szczerość reprezentanta Polski

W niedzielę 1 czerwca zostanie przeprowadzona druga tura wyborów prezydenckich. Do głosowania na jednego z dwóch kandydatów ubiegających się o najważniejsze stanowisko w państwie zachęcali nie tylko politycy, ale również artyści i sportowcy.

Dawid Podsiadło u boku innych polskich gwiazd m.in. Kaśki Sochackiej, Moniki Brodki, Korteza, Fisza czy Pauliny Przybysz przygotował specjalne nagranie, w którym apelował o pójście do urn.

Tomasz Fornal o wyborach. Zaskakujące słowa siatkarza

O polityczne preferencje Żurnalista w najnowszym odcinku swojego podcastu zapytał Tomasza Fornala. – O Jezu, stary, nie mam pojęcia — odparł wyraźnie zbity z tropu siatkarz.

Były już gwiazdor Jastrzębskiego Węgla przyznał wprost, że nie za bardzo interesuje się polityką. Dodał jednak, że w czasie kampanii wyborczej docierały do niego różnego wieści na temat rywalizacji poszczególnych kandydatów o najważniejsze stanowisko w państwie.

– Widziałem ostatnio te wszystkie rzeczy i nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia na kogo zagłosuje – powiedział przyjmujący. – Ja się nigdy za bardzo polityką nie interesowałem i nigdy się w to nie zagłębiałem. Ale jak widzę, jak to ostatnio wygląda, to się tak w sumie zastanawiałem, jak jechałem wczoraj autem, i mówię: "gdzie ja żyję?" – stwierdził.

Wybory 2025. Tomasz Fornal z zaskakującą deklaracją

W dalszej części rozmowy z Żurnalistą Tomasz Fornal zdobył się na zaskakującą szczerość. 27-letni były już zawodnik Jastrzębskiego Węgla zadeklarował, że najprawdopodobniej w kwestii wyborów prezydenckich skorzysta z pomocy swojego taty Marka, w przeszłości również siatkarza.

– Nie wiem, na kogo zagłosuję. Zastanawiam się i chyba po prostu zapytam taty, na kogo głosuje i pójdę za głosem mojego taty. Tak to zrobię – zapowiedział.

1 czerwca będziemy na żywo relacjonować przebieg II tury wyborów prezydenckich 2025. O g. 21 przedstawimy sondażowe wyniki exit poll i komentarze kandydatów. Zapraszamy do całodziennego śledzenia Wprost.pl!

