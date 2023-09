Rosjanie dopuszczeni do występu w igrzyskach. Podjęto ostateczną decyzję

Dopuszczenie rosyjskich sportowców do rywalizacji międzynarodowej to w dalszym ciągu powód do ogromnej dyskusji. W marcu 2023 roku komitet wykonawczy MKOI zadecydował o możliwości startu Rosjan i Białorusinów w międzynarodowych imprezach sportowych, w tym także w igrzyskach olimpijskich, ale wyłącznie pod neutralną flagą i bez możliwości grania oraz śpiewania narodowego hymnu. Stwierdzono wówczas, że sportowcy nie mogą być karani za działania rządów. Z tego samego założenia wyszło IPC.

Rosyjscy sportowcy paraolimpijscy dopuszczeni do startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) w Bahrajnie prezydent organizacji Andrew Parsons poparł większość głosujących za dopuszczeniem Rosjan do udziału w igrzyskach paraolimpijskich w Paryżu. Dotychczas mieli oni kategoryczny zakaz występów na jakimkolwiek międzynarodowym turnieju. Za dopuszczeniem ich do startu opowiedziało się 74 członków IPC, a przeciw było 65. Trzynaście narodowych komitetów paraolimpijskich wstrzymało głosy.

Wiadomo, że oni również nie będą mogli występować w barwach narodowych. Decyzja zapadła na dwa tygodnie przed sesją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, które odbędzie się w Bombaju. Tam też omawiany będzie udział Rosji i Białorusi w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich, które rozpoczną się 28 sierpnia i potrwają do 8 września. W ich trakcie ujrzymy konkurentów w 22 dyscyplinach sportowych. Będzie to powtórka z igrzysk rozegranych w Tokio w 2021 roku.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno UEFA na czele z Aleksandrem Ceferinem dopuściła do startu w międzynarodowej rywalizacji młodzieżową reprezentację Rosji do lat 17. Sprzeciwy wobec tej decyzji złożyli dotychczas: Polacy, Anglicy, Szwedzi, Ukraińcy i Duńczycy.

