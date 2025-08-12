Rekord świata został pobity! Kosmiczny wynik osiągnięty

Co ciekawe, szwedzki mistrz wystąpi już w najbliższą sobotę w Chorzowie, podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej.

twitter

Być może podczas polskiej odsłony Diamentowej Ligi 2025, Szwed ponownie zdecyduje się na pobicie rekordu świata!

Wynik osiągnięty w Budapeszcie przez Duplantisa, to jego trzynasty rekord świata w karierze. Mający dopiero 25 lat tyczkarz zdecydowanie przeskoczył światową konkurencję o kilka długości. Warto dodać, że Duplantis to dwukrotny mistrz olimpijski (2021 i 2024) oraz multimedalista mistrzostw świata i Europy, zarówno na otwartym stadionie, jak i w wydaniu halowym.

Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. Wielkie święto na Stadionie Śląskim!

Już w najbliższą sobotę (tj. 16 sierpnia) na Superauto.pl Stadionie Śląskim obędzie się wielkie święto lekkoatletyczne. Ponownie Diamentowa Liga zawita do Polski, a to za sprawą świetnej imprezy Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej.

Podczas sobotniego wydarzenia kibice na chorzowskim wielotysięczniku będą mogli podziwiać m.in. pojedynek sprinterów, w którym Noah Lyles zmierzy się w biegu na 100 metrów z Kishanem Thompsonem. Nie zabraknie również wspomnianego, kosmicznego tyczkarza ze Szwecji – Armand Duplantis być może spróbuje ponownie zaatakować rekord świata.

Będą także polskie, ważne akcenty. Halowa wicemistrzyni świata z Glasgow, Ewa Swoboda, pobiegnie na 100 metrów. Łącznie zaprezentuje się cała krajowa śmietanka, nie zabraknie m.in. Natalii Bukowieckiej, Pii Skrzyszowskiej, Pawła Fajdka (niestety bez wcześniej zapowiadanego Wojciecha Nowickiego, który doznał kontuzji i zakończył swój sezon startów), Jakuba Szymańskiego, Weroniki Lizakowskiej czy Anny Wielgosz.

Transmisja wydarzenia na antenie TVP Sport. Początek już od godziny 13:55. Transmisja internetowo na oficjalniej stronie TVP Sport oraz za pośrednictwem specjalnie dedykowanej aplikacji mobilnej stacji.

Czytaj też:

Śmierć podczas The World Games! Ogromna tragedia w świecie sportuCzytaj też:

Robert Lewandowski podjął decyzję ws. reprezentacji Polski. Jasna deklaracja!