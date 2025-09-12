Właśnie ruszają lekkoatletyczne MŚ. Druzgocąca opinia polskiej mistrzyni

Skąd taki wniosek? Wydaje się, że podstawą jest spojrzenie na grono faworytów w poszczególnych konkurencjach, gdzie próżno szukać „pewniaków” w szeregach reprezentantek i reprezentantów Polski. Łącznie w Tokio na MŚ 2025 wystąpi 62 polskich lekkoatletów, dokładnie 36 kobiet i 26 mężczyzn.

Gorzkie słowa Małgorzaty Hołub-Kowalik. Impreza w Tokio będzie smutna?

Już podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu zapaliła się lampka ostrzegawcza w kontekście lekkoatletycznych osiągnięć Polski w zderzeniu ze światową konkurencją. Jedyny medal, brązowy, zdobyła wówczas Natalia Kaczmarek (dzisiaj Bukowiecka).

Spoglądając na światowe listy, jedynie w sztafecie 4x400 miksta, Polska znajduje się na czele rankingu. Podczas poprzednich lekkoatletycznych MŚ reprezentacja Polski sięgnęła łącznie po dwa krążki, w obu przypadkach były one srebrne. Wówczas na podium stanęła Kaczmarek (bieg na 400 metrów) oraz Wojciech Nowicki – nieobecny w Tokio (problemy zdrowotne) w rywalizacji rzutu młotem. Impreza odbyła się wówczas w Budapeszcie.

Co o szansach Polek i Polaków sądzi Małgorzata Hołub-Kowalik? Mistrzyni olimpijska (2021) i wicemistrzyni świata (2019) nie spodziewa się wielkiego przełomu wśród biało-czerwonych lekkoatletek i lekkoatletów.

– To będą dla nas inne mistrzostwa niż w ostatnich latach. Igrzyska olimpijskie w Tokio zamazały obraz polskiej lekkoatletyki na tle świata, teraz będziemy się cieszyć z innych rzeczy niż medale […] Trzeba celować w miejsca finałowe, zwłaszcza młodych sportowców. Jesteśmy w trakcie zmiany pokoleniowej, oprócz doświadczonych zawodników jak Paweł Fajdek czy Anita Włodarczyk mamy dużo młodzieży. Oni teraz są w trakcie drogi, żeby wejść na najwyższy poziom na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Muszą nabrać rozpędu, zdobyć doświadczenie. Ja też nie zdobyłam medalu na swoich pierwszych mistrzostwach świata, a dopiero na trzecich, w 2017 roku w Londynie. I od razu powiem, że zaciekle zwalczam określenie, że na mistrzostwa świata jadą turyści. Umówmy się, że gdyby na imprezę jechali tylko faworyci do medalu, pojechałyby trzy osoby. Ale nie na tym polega sport. To, że ktoś nie zajmie wysokiego miejsca, nie znaczy, że jest turystą – przyznała Hołub-Kowalik w rozmowie dla WP/SportoweFakty.

W klasyfikacji wszech czasów Polska zajmuje 10 miejsce, z dorobkiem 20 złotych, 20 srebrnych oraz 25 brązowych krążków, łącznie wszystkich mając 65. Najlepiej prezentuje się za to bilans liderujących w tym zestawieniu Stanów Zjednoczonych. Łącznie USA ma 443(!) medale, aż 195 złotych, 125 srebrnych i 114 brązowych.

twitter

Terminarz startów Polek i Polaków na MŚ 2005 (czas polski)

Sobota, 13 września (liczba finałów: 5)

00:30 – chód na 35 km mężczyzn, FINAŁ (Maher Ben Hlima)



00:30 – chód na 35 km kobiet, FINAŁ (Agnieszka Ellward, Katarzyna Zdziebło)



02:00 – rzut dyskiem kobiet, grupa A, eliminacje (ew. Daria Zabawska)



03:55 – pchnięcie kulą mężczyzn, eliminacje (Konrad Bukowiecki)



03:55 – rzut dyskiem kobiet, grupa B, eliminacje (ew. Daria Zabawska)



04:23 – 100 m mężczyzn, preeliminacje



04:55 – mikst 4x400 m (Polska)



11:05 – 3000 m z przeszkodami, eliminacje



11:30 – skok w dal kobiet, eliminacje (Nikola Horowska, Anna Matuszewicz)



11:55 – 100 m kobiet, eliminacje (Ewa Swoboda)



12:05 – skok o tyczce, eliminacje (Piotr Lisek)



12:50 – 1500 m kobiet, eliminacje (Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)



13:35 – 100 m mężczyzn, eliminacje



14:10 – pchnięcie kulą mężczyzn, FINAŁ (ew. Konrad Bukowiecki)



14:30 – 10000 m kobiet FINAŁ



15:20 – mikst 4x400 m FINAŁ (ew. Polska)

Niedziela, 14 września (liczba finałów: 6)

00:30 – maraton kobiet, FINAŁ (Aleksandra Brzezińska, Izabela Paszkiewicz)



02:00 – rzut młotem kobiet, eliminacje, grupa A (ew. Katarzyna Furmanek, Ewa Różańska, Anita Włodarczyk)



02:35 – 1500 m mężczyzn, eliminacje (Filip Rak)



03:45 – rzut młotem kobiet, eliminacje, grupa B (ew. Katarzyna Furmanek, Ewa Różańska, Anita Włodarczyk)



04:28 – 100 m ppł kobiet, eliminacje (Alicja Sielska, Pia Skrzyszowska)



11:35 – 400 m mężczyzn, eliminacje (Maksymilian Szwed)



11:40 – skok wzwyż mężczyzn, eliminacje (Mateusz Kołodziejski)



12:10 – rzut dyskiem, FINAŁ (ew. Daria Zabawska)



12:25 – 400 m kobiet, eliminacje (Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic)



13:20 – 100 m kobiet, półfinał (ew. Ewa Swoboda)



13:40 – skok w dal kobiet, FINAŁ (ew. Anna Matuszewicz, Nikola Horowska)



13:43 – 100 m mężczyzn, półfinał



14:05 – 1500 m kobiet, półfinał (ew. Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)



14:30 – 10000 m mężczyzn, FINAŁ



15:13 – 100 m kobiet, FINAŁ (ew. Ewa Swoboda)



15:20 – 100 m mężczyzn, FINAŁ

Poniedziałek, 15 września (liczba finałów: 5)

00:30 – maraton mężczyzn, FINAŁ (Mateusz Kaczor)



02:00 – rzut młotem mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Paweł Fajdek, Marcin Wrotyński)



02:05 – skok o tyczce kobiet, eliminacje



02:15 – 3000 m z przeszkodami kobiet, eliminacje (Alicja Konieczek, Kinga Królik)



03:45 – rzut młotem mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Paweł Fajdek, Marcin Wrotyński)



04:20 – 400 m ppł kobiet, eliminacje (Anna Gryc)



12:35 – 400 m ppł mężczyzn, eliminacje



12:40 – skok w dal kobiet, eliminacje



13:10 – skok o tyczce mężczyzn, FINAŁ (ew. Piotr Lisek)



13:20 – 110 m ppł mężczyzn, eliminacje (Damian Czykier, Jakub Szymański)



14:00 – rzut młotem kobiet, FINAŁ (ew. Katarzyna Furmanek, Ewa Różańska, Anita Włodarczyk)



14:05 – 100 m ppł kobiet, półfinał (ew. Alicja Sielska, Pia Skrzyszowska)



14:30 – 1500 m mężczyzn, półfinał (ew. Filip Rak)



14:55 – 3000 m z przeszkodami, FINAŁ



15:20 – 100 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Alicja Sielska, Pia Skrzyszowska)

Wtorek, 16 września (liczba finałów: 4)

12:35 – 800 m mężczyzn, eliminacje (Filip Ostrowski, Patryk Sieradzki, Maciej Wyderka)



12:40 – trójskok kobiet, eliminacje



13:35 – skok wzwyż mężczyzn, FINAŁ (ew. Mateusz Kołodziejski)



13:40 – 110 m ppł, półfinał (ew. Damian Czykier, Jakub Szymański)



14:00 – rzut młotem mężczyzn, FINAŁ (ew. Paweł Fajdek, Marcin Wrotyński)



14:05 – 400 m kobiet, półfinał (ew. Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic)



14:35 – 400 m mężczyzn, półfinał (ew. Maksymilian Szwed)



15:05 – 1500 m kobiet, FINAŁ (ew. Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)



15:20 – 110 m ppł mężczyzn (ew. Damian Czykier, Jakub Szymański)

Środa, 17 września (liczba finałów: 4)

12:05 – trójskok mężczyzn, eliminacje



12:10 – rzut oszczepem mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Marcin Krukowski, Cyprian Mrzygłód,



Dawid Wegner)



12:30 – 200 m kobiet, eliminacje



13:10 – skok o tyczce kobiet, FINAŁ



13:15 – 200 m mężczyzn, eliminacje



13:45 – rzut oszczepem mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Marcin Krukowski, Cyprian Mrzygłód,



Dawid Wegner)



13:50 – skok w dal mężczyzn, FINAŁ



14:00 – 400 m ppł kobiet, półfinał (ew. Anna Gryc)



14:30 – 400 m ppł mężczyzn, półfinał



14:57 – 3000 m z przeszkodami kobiet, FINAŁ (ew. Alicja Konieczek, Kinga Królik)



15:20 – 1500 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Filip Rak)

Czwartek, 18 września (liczba finałów: 4)

12:05 – 5000 m kobiet, eliminacje



12:15 – skok wzwyż kobiet, eliminacje (Maria Żodzik)



12:23 – rzut oszczepem mężczyzn, FINAŁ (ew. Marcin Krukowski, Cyprian Mrzygłód, Dawid Wegner)



12:55 – 800 m kobiet, eliminacje (Margarita Koczanowa, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)



13:55 – trójskok kobiet, FINAŁ



14:02 – 200 m mężczyzn, półfinał



14:24 – 200 m kobiet, półfinał



14:45 – 800 m mężczyzn, półfinał (ew. Filip Ostrowski, Patryk Sieradzki, Maciej Wyderka)



15:10 – 400 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Maksymilian Szwed)



15:24 – 400 m kobiet, FINAŁ (ew. Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic)

Piątek, 19 września (liczba finałów: 5)

10:33 – 100 m ppł, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)



11:20 – skok wzwyż, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)



12:30 – rzut oszczepem, eliminacje, grupa A (ew. Maria Andrejczyk, Małgorzata Maślak-Glugla)



13:05 – 5000 m mężczyzn, eliminacje



13:30 – pchnięcie kulą, siedmiobój, (Adrianna Sułek-Schubert)



13:45 – 800 m kobiet, półfinał (ew. Margarita Koczanowa, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)



13:50 – trójskok mężczyzn, FINAŁ



14:00 – rzut oszczepem, eliminacje, grupa B (ew. Maria Andrejczyk, Małgorzata Maślak-Glugla)



14:15 – 400 m ppł mężczyzn, FINAŁ



14:27 – 400 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Anna Gryc)



14:38 – 200 m, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)



15:06 – 200 m mężczyzn, FINAŁ



15:22 – 200 m kobiet, FINAŁ

Sobota, 20 września (liczba finałów: 7)

00:30 – chód na 20 km, FINAŁ (Katarzyna Zdziebło)



02:00 – rzut dyskiem mężczyzn, eliminacje, grupa A



02:25 – 100 m, dziesięciobój



02:50 – chód na 20 km, FINAŁ (Maher Ben Hlima)



03:00 – pchnięcie kulą kobiet, eliminacja



03:05 – skok w dal, dziesięciobój



03:35 – rzut dyskiem mężczyzn, eliminacje, grupa B



04:30 – skok w dal, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)



04:45 – pchnięcie kulą, dziesięciobój



12:00 – rzut oszczepem, siedmiobój (Adrianna Sułek-Schubert)



12:05 – skok wzwyż, dziesięciobój



12:35 – 4x400 m mężczyzn, eliminacje



12:54 – pchnięcie kulą kobiet, FINAŁ



13:00 – 4x400 m kobiet, eliminacje (Polska)



13:25 – 4x100 m mężczyzn, eliminacje (Polska)



13:45 – 4x100 m kobiet, eliminacje (Polska)



14:05 – rzut oszczepem kobiet, FINAŁ (ew. Maria Andrejczyk, Małgorzata Maślak-Glugla)



14:11 – 800 m, siedmiobój, FINAŁ (Adrianna Sułek-Schubert)



14:29 – 5000 m kobiet, FINAŁ



14:55 – 400 m, dziesięciobój



15:22 – 800 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Filip Ostrowski, Patryk Sieradzki, Maciej Wyderka)

Niedziela, 21 września (liczba finałów: 9)

02:05 – 110 m ppł, dziesięciobój



02:55 – rzut dyskiem, dziesięciobój



04:35 – skok o tyczce, dziesięciobój



10:35 – rzut oszczepem, dziesięciobój



12:30 – skok wzwyż kobiet, FINAŁ (ew. Maria Żodzik)



12:35 – 800 m kobiet, FINAŁ (ew. Margarita Koczanowa, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)



12:50 – 5000 m mężczyzn, FINAŁ



13:00 – rzut dyskiem mężczyzn, FINAŁ



13:25 – 4x400 m mężczyzn



13:40 – 4x400 m kobiet (ew. Polska)



13:55 – 1500 m, dziesięciobój, FINAŁ



14:10 – 4x100 m kobiet, FINAŁ (ew. Polska)



14:20 – 4x100 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Polska)

MŚ 2025: Gdzie oglądać starty lekkoatletycznej reprezentacji Polski?

Już 13 września, czyli w pierwszym dniu zawodów, zaplanowano premierowe finały. Od 7:30 czasu japońskiego (w Polsce około północy) na trasę chodu na 35 km wystartują panie i panowie. Wśród startujących nie zabraknie Katarzyny Zdziebło, która trzy lata temu zdobyła medal na imprezie rangi MŚ.

W sobotę do rywalizacji przystąpią także między innymi kulomiot Konrad Bukowiecki, sprinterka Ewa Swoboda oraz sztafeta mieszana 4 x 400 metrów. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata potrwają do 21 września. Transmisje z Tokio w Telewizji Polskiej. Internetowo można za to skorzystać ze strony internetowej TVP Sport oraz specjalnie dedykowanej aplikacji mobilnej.

Czytaj też:

Trener Igi Świątek odkrył szokującą prawdę. „Może nie będzie mogła grać”Czytaj też:

Bartosz Kurek absolutnym rekordzistą! Kibice reprezentacji mogą być dumni