UEFA doceniła Lewandowskiego. Polak nominowany do międzynarodowej nagrody

Ligę Mistrzów w sezonie 2020/2021 wygrała Chelsea. W finale The Blues okazali się lepsi od Manchesteru City. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Kai Havertz. Zważywszy na triumf londyńskiego klubu nie dziwi, że wśród zawodników nominowanych przez UEFA do najlepszych na swoich pozycjach znajduje się aż pięciu podopiecznych Tomasa Tuchela. Nie zabrakło również polskiego akcentu w postaci Roberta Lewandowskiego.

Najlepsi bramkarze i obrońcy

Wśród trójki bramkarzy nominowanych do nagrody UEFA znalazł się Edouard Mendy z Chelsea, który przyszedł do londyńskiej drużyny we wrześniu 2020 i bardzo szybko zadomowił się w klubie praktycznie z miejsca wygryzając z podstawowego składu Kepę Arrizzabalagę. Pozostała dwójka bramkarzy to Thibaut Courtois (Real Madrid) i Ederson (Manchester City). Jeśli chodzi o obrońców, trio wytypowanych do zgarnięcia nagrody jest następujące: César Azpilicueta (Chelsea), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Ruediger (Chelsea). Obecność dwóch zawodników The Blues nie powinna dziwić - podopieczni Thomasa Tuchela podczas całej kampanii 20/21 wyciągali piłkę z własnej siatki tylko cztery razy.

Nominacje pomocników i napastników

W pomocy znowu przeważają piłkarze Chelsea. Nominowani z tego klubu zostali Jorginho i N'Golo Kante. Zestawienie domyka Kevin de Bruyne. Na pozycji napastnika jest polski akcent. Nominacji doczekał się Robert Lewandowski, który w sezonie 20/21 strzelił w Lidze Mistrzów 5 bramek. Dwa razy więcej goli strzelił również wzięty przez UEFA pod uwagę Erling Haaland. Ostatnim nominowanym jest Kylian Mbappe.

