Hitowe starcie wtorkowej Ligi Mistrzów. Barcelona podejmie Bayern Monachium

Barcelona i Bayern Monachium zagrają w grupie E tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Ich pozostałymi rywalami będą Dynamo Kijów i Benfica. Faworyci tej grupy są znani, ale piłka niejednokrotnie pokazała, że ci mniejsi też potrafią namieszać.

Wielkie marki przed hitowym starciem

Już 14 września Barcelona zmierzy się z Bayernem Monachium na Camp Nou. Blaugrana do tego spotkania podchodzić będzie po nieco dłuższym rozbracie z piłką niż Bayern. La Liga przełożyła 2 mecze ligowe, w tym mecz Barcy z Sevillą, który miał odbyć się w sobotę 11 września, z powodu późnego powrotu zawodników reprezentacji z Ameryki Południowej. W lidze zawodnicy Ronalda Koemana rozegrali do tej pory trzy mecze i w każdym z nich tracili bramkę. Z kolei poprzedni sezon Ligi Mistrzów Duma Katalonii zakończyła na 1/8 finału przegrywając w dwumeczu z Paris Saint-Germain 5:2.

Bayern Monachium bardzo dobrze zaprezentował się w lidze i jest w optymalnym rytmie meczowym. W minioną sobotę Bawarczycy pewnie pokonali jednego z kandydatów do mistrzostwa Niemiec, RB Lipsk 4:1. Jedną bramkę zdobył Robert Lewandowski. Była to piąta wygrana z rzędu podopiecznych Juliana Nagelsmanna. W poprzedniej edycji Ligi Mistrzów zawodnicy mistrza Niemiec, pokonali Lazio Rzym w 1/16. Przeszkodą nie do przejścia w ćwierćfinale okazała się drużyna PSG.

Ostatnie spotkanie między Barceloną a Bayernem to legendarne już starcie w 2020 roku. Monachijczycy rozgromili wtedy zawodników z Camp Nou 8:2. Mimo, że od tego pojedynku minęło zaledwie 13 miesięcy, w ekipie Barcelony pozmieniało się bardzo wiele. Blaugrana nie jest już prowadzona przez Quique Setiena, a klub po 20 latach opuścił Leo Messi. Duma Katalonii z pewnością będzie chciał wziąć rewanż za tamto spotkanie.

Barcelona – Bayern Monachium. Transmisja na żywo

Mecz Barcelona - Bayern Monachium rozpocznie się 14 września o godzinie 21:00. Spotkanie poprowadzi angielski sędzia Michael Oliver. Transmisja w Polsat Sport Premium 1.

