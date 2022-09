Polska – Włochy w finale mistrzostw świata w siatkówce 2022. O której i gdzie oglądać transmisję na żywo online i w TV?

Reprezentacja Polski przystąpiła do tegorocznych mistrzostw świata w roli jednego z faworytów do końcowego triumfu. Biało-Czerwoni byli wymieniani w gronie kandydatów do medalu razem z takimi siatkarskimi potęgami jak Francja, Stany Zjednoczone, Brazylia czy Włochy. Podopieczni Nikoli Grbicia nie zawiedli pokładanych w nich nadziei i po pięciosetowym dreszczowcu z Canarinhos zameldowali się w wielkim finale czempionatu.

Polska – Włochy w finale mistrzostw świata

Rywalem współgospodarzy turnieju w walce o złoto będą Włosi, czyli aktualni mistrzowie Europy. Azzurri pewnie przeszli fazę grupową czempionatu, ogrywając po kolei bez straty seta Kanadę, Turcję i Chiny. Również Kubańczycy w 1/8 finału nie sprawili większych problemów podopiecznym Ferdinando De Giorgieo, którzy musieli uznać wyższość rywali tylko w jednym secie.

Pierwszy poważny sprawdzian dyspozycji siatkarzy z Italii nadszedł w ćwierćfinale, gdzie Włochom przyszło zmierzyć się z Francuzami. Mistrzowie olimpijscy wprawdzie byli jednymi z faworytów do złota, ale w fazie pucharowej czempionatu spisywali się poniżej oczekiwań i grali zaskakująco słabo. To wykorzystali Włosi, którzy po tie-breaku odesłali Trójkolorowych do domu i zameldowali się w najlepszej czwórce turnieju.

W półfinale Włochom przyszło zmierzyć się ze Słoweńcami, a mecz był powtórką ubiegłorocznego finału mistrzostw Europy. Azzurrii ponownie byli górą i po jednostronnym spotkaniu, w którym podopieczni Gheorge Cretu mieli problem z nawiązaniem wyrównanej rywalizacji, zapewnili sobie udział w finale mistrzostw świata.

O której mecz Polska – Włochy? Transmisja na żywo online i w tv

Mecz Polska – Włochy, który wyłoni mistrza świata w siatkówce, zostanie rozegrany w niedzielę 11 września. Spotkanie powinno rozpocząć się o godz. 21, a transmisję ze starcia będzie można śledzić na antenach TVP1, TVP Sport i Polsatu Sport oraz w serwisach tvpsport.pl i Polsat Box Go.

