FIFA zmieniła zdanie w sprawie tęczowych symboli. Reprezentacja dostała zgodę

Przed meczem Walii ze Stanami Zjednoczonymi doszło do skandalu, który swój finał znalazł przed najwyższymi urzędnikami FIFA. Kibice z Europy nie mogli wejść na stadion, ponieważ ochronie nie spodobały się ich tęczowe akcesoria. Oficjalna skarga krajowej federacji doczekała się zaskakująco szybkiej odpowiedzi. Władze światowej piłki nożnej, do tej pory wyjątkowo strachliwe wobec katarskich gospodarzy turnieju, tym razem wyraziły zgodę na symboliczne manifestowanie odmiennej orientacji seksualnej.

„FIFA potwierdziła, że kibice w czapkach z tęczową ścianą i tęczowymi flagami będą mogli wejść na stadion” - przekazał walijski związek w komunikacie, rozesłanym przez media społecznościowe. W wiadomości dodawano także, że „skontaktowano się ze wszystkimi obiektami mistrzostw świata i poinstruowano, aby przestrzegały uzgodnionych zasad i przepisów”.

Katar 2022. Co z kibicami LGBT?

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Katar 2022 na długo przed rozpoczęciem pełne były kontrowersji. Im bliżej pierwszego gwizdka mundialu, tym głośniej było o nieprzestrzeganiu praw człowieka, krwawej cenie stadionów czy niedociągnięciach organizacyjnych. Głośno protestowała też społeczność LGBT+, która od Katarczyków usłyszała sporo nieciekawych stwierdzeń. Domagano się wręcz gwarancji dla homoseksualnych kibiców z zagranicy.

Do atmosfery zagrożenia przyczynił się m.in. jeden z ambasadorów turnieju, były piłkarz Khalid Salman. Zapytany o kwestię homoseksualizmu w wywiadzie dla niemieckiej stacji ZDF, wygłosił kilka skandalicznych zdań. – Najważniejsze, że wszyscy zaakceptują ich przyjazd, ale oni będą musieli zaakceptować nasze zasady. Mam problem z dziećmi, które widzą gejów. One nauczą się wtedy czegoś, co nie jest dobre. W moich oczach bycie gejem jest grzechem. To choroba psychiczna – mówił, zanim rozmowę przerwano.

Tęczowe opaski w Katarze

Głośno było też wokół tęczowych opasek, które na znak solidarności ze społecznością LGBT+ chcieli założyć kapitanowie kilku europejskich reprezentacji. Ostatecznie FIFA zagroziła rozdawaniem żółtych kartek takim zawodnikom, a federacje z naszego kontynentu postanowiły ustąpić i nie prowokować organizatorów.

Czytaj też:

Parlament Europejski oskarżył FIFA o korupcję. Chodzi o mundial w KatarzeCzytaj też:

Terlikowski dla „Wprost” o Katarze: Taki sam skandal jak prześladowanie osób LGBTQ+