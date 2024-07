Polska płotkarka zadziwiła wynikiem. Rekord kraju był o włos

Pia Skrzyszowska to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich lekkoatletek. Specjalizująca się w biegu na 100 metrów przez płotki 23-latka szykuje się na start na drugich igrzyskach olimpijskich. Tym razem można oczekiwać znacznie lepszego wyniku. Pochodząca z Warszawy zawodniczka jest w dobrej formie, co pokazał ostatni start.

Pia Skrzyszowska bliska pobicia rekordu Polski

Podczas mityngu w Chaux-de-Fonds nie brakowało dobrych wyników. Być może wpływ na to ma położenie stadionu (na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza). Femke Bol poprawiła rekord Europy w biegu na 400 metrów przez płotki. Z kolei bliska poprawy rekordu Polski była Skrzyszowska i to mimo faktu, że nie wygrała swojego biegu.

Płotkarka już w eliminacjach przebiegła swój koronny dystans w czasie 12,42 sekundy, co stanowiło wyrównanie rekordu życiowego. W finale poszło jej jeszcze lepiej. Skrzyszowska uzyskała czas 12,37 s, co było wynikiem o 0,01 s gorszym od mającego 44 lata rekordu Polski Grażyny Rabsztyn. Rekord Polski 12,36 s to także rezultat, jaki uzyskała zwyciężczyni biegu, Nadine Visser z Holandii.

Rezultat Skrzyszowskiej to najlepszy wynik od dekad w polskiej lekkoatletyki, który daje 23-latce dużą nadzieję przynajmniej na finał biegu na 100 metrów przez płotki na igrzyskach w Paryżu. Pomimo wielkiego sukcesu sama zawodniczka czuła po zawodach niedosyt. „Tydzień temu płakałam po nieudanym biegu. Dziś znów płakałam, tym razem ponieważ zabrakło mi 0.01 sekundy do rekordu kraju” – napisała na Instagramie.

Pia Skrzyszowska po raz drugi wystartuje na igrzyskach

Pia Skrzyszowska odpadła w półfinale biegu na 100 metrów przez płotki podczas igrzysk w Tokio. Może pochwalić się złotem mistrzostw Europy 2022 i igrzysk europejskich 2023.

