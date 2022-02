Skoki narciarskie. Dziś początek rywalizacji na igrzyskach olimpijskich. Gdzie i o której transmisja na żywo online i w TV?

Nadszedł moment prawdy. Sobotnie kwalifikacje pozwolą przynajmniej częściowo zweryfikować, w jakiej kondycji na igrzyska olimpijskie przylecieli polscy skoczkowie. Oczy kibiców powinny być skierowane przede wszystkim na Kamila Stocha, który w Soczi wywalczył złoto na obiekcie o podobnym rozmiarze. Groźny może być również Dawid Kubacki, ponieważ dynamiczne odbicie z progu na tak małej skoczni może okazać się cennym atutem.

Skoki narciarskie. Dziś zabraknie obrońcy tytułu

Do Pekinu poleciało pięciu Biało-Czerwonych, jednak w kwalifikacjach wystartuje tylko czterech z nich. O miejsce w niedzielnym konkursie powalczą: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Stefan Hula

Na skoczni na pewno nie zobaczymy obrońcy tytułu Andreasa Wellingrera. Mistrz olimpijski z Pjongczangu nadal nie może odzyskać wysokiej formy po urazie kolana, a w konsekwencji nie znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie.

Podczas kwalifikacji okarze się również, w jakiej formie są najgroźniejsi rywale Biało-Czerwonych. Faworytami do wygrania kwalifikacji, a także do sięgnięcia po medale będą Ryoyu Kobayashi, Karl Geiger i Marius Lindvik, którzy w ostatnich tygodniach zachwycali formą. Do rywalizacji z pewnością włączy się również Anże Lanisek. Bez szans nie pozostaną również Halvor Egner Granerud, Markus Eisenbichler i austriacy: Huber, Kraft oraz Hoerl.

Skoki narciarskie. Gdzie i o której transmisja na żywo online i w TV?

Jeżeli planujecie obejrzeć kwalifikacje do niedzielnego konkursu, powinniście liczyć się z koniecznością wstania dość wcześnie rano. Początek rywalizacji będzie miał miejsce o godzinie 7:20 rano czasu polskiego.

Transmisję na żywo będzie można oglądać w telewizji na antenie Eurosportu 1, TVP 1 i TVP Sport. Zmagania będzie można śledzić również online m.in. na player.pl i sport.tvp.pl, a także w aplikacjach mobilnych.

