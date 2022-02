Skoki narciarskie. Dzisiaj walka o medale. Gdzie i o której transmisja na żywo online i w TV?

Czy Kamil Stoch zdobędzie olimpijskie złoto na dużej skoczni po raz trzeci z rzędu? Odpowiedź na to pytanie powinniśmy poznać w sobotę po południu. Po wynikach z treningów i kwalifikacji można być jednak pełnym obaw o dyspozycję całej kadry Biało-Czerwonych.

Skoki narciarskie. Dzisiaj szansa na kolejny medal w Pekinie

Podczas treningów cała trójka liderów naszej kadry skakała bardzo nierówno. Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch serie treningowe kończyli zarówno w pierwszej dziesiątce, jak i na znacznie dalszych pozycjach. Słabo spisywał się również czwarty z naszych reprezentantów. Paweł Wąsek treningi kończył przeważnie w trzeciej dziesiątce.

Podczas piątkowych kwalifikacji Biało-Czerwoni potwierdzili, że ich dyspozycja jest daleka od rewelacyjnej. Nadzieją może napawać jedynie próba Kamila Stocha. Mistrz olimpijski z Sochi i Pjongczangu lądował na 128. metrze, co zapewniło mu ósmą pozycję w kwalifikacjach. Do podium zabrakło mu ponad pięciu punktów, ale był to pierwszy tak dobry skok Stocha na tym obiekcie.

Pozostali Polscy skoczkowie spisali się poniżej oczekiwań. Po skoku na 125,5 metra 22. miejsce zajął Dawid Kubacki. Lądowanie na 120. metrze wystarczyło Piotrowi Żyle na zajęcie 27. miejsca. Poza najlepszą trzydziestką znalazł się Paweł Wąsek. Próba na 117,5 metra zapewniła mu 36. miejsce w kwalifikacjach. Pozostaje mieć nadzieję, że podczas sobotnich zawodów Polacy spiszą się znacznie lepiej i nawiążą rywalizację z najlepszymi zawodnikami.

A rywalizować będzie z kim. W piątkowych kwalifikacjach świetnie spisali się Norwedzy. Najlepszy był Marius Lindvik, który skoczył aż 135 metrów. Drugi był natomiast Halvor Egner Granerud, który uzyskał 133,5 metra. W czołowej dziesiątce znalazło się również dwóch Słoweńców. Trzeci był Peter Prevc, a dziesiąty jego młodszy brat Cene.

Skoki narciarskie podczas ZIO Pekin 2022. Gdzie i o której transmisja na żywo?

Początek sobotniego konkursu na dużym obiekcie zaplanowano na godzinę 12:00 czasu polskiego. Transmisja zmagań będzie dostępna na wielu antenach. Skoki będzie można oglądać na Eurosport 1, TVP Sport i TVP 1.

Transmisję na żywo będzie można śledzić również online. Dostępna będzie między innymi na stronie player.pl i sport.tvp.pl, a także w aplikacjach mobilnych tych serwisów.

