Bayern Monachium – PSG. O której mecz i gdzie oglądać? Transmisja TV i online

Pierwsze dwumecze 1/8 Ligi Mistrzów już zostały rozsrzygnięte. We wtorkowych spotkaniach Chelsea pokonała przed własną publicznością Borussię Dortmund 2:0, wygrywając w dwumeczu 2:1, tym samym awansując do ćwierćfinału. W drugim meczu SL Benfica rozgromiła na Estadio da Luz Club Brugge 5:1, a łączny wynik z ich obu spotkań wyniósł 7:1. Przed nami kolejne ciekawe spotkania, a jedno z nich będzie prawdziwym hitem kolejki, na który czekają miliony kibiców z całego świata.

PSG musi postawić wszystko na jedną kartę

Pragnieniem Paryżan, ich kibiców oraz włodarzy jest sięgnięcie po upragniony tytuł zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Najbliżej tego wyczynu byli w sezonie 2019/20, kiedy to w finale ulegli właśnie Bayernowi Monachium wynikiem 1:0. Co ciekawe, podobnie, jak w pierwszym meczu 1/8 finału tegorocznej edycji rozgrywek, gola zdobył wówczas wychowanek PSG Kingsley Coman. W następnych latach piłkarze z Parc des Princes dochodzili odpowiednio do półfinału i 1/8 finału, gdzie ulegali Manchesterowi City (1:4) i Realowi Madryt (2:3).

Skład PSG jest wypchany po brzegi gwiazdami, na których czele stoją Lionel Messi, Kylian Mbappe i Neymar. Katarskie władze klubu z Paryża stworzyły tak mocną ekipę, właśnie po to, by udowodnić swoją dominację na poziomie europejskim. Po pierwszym spotkaniu to Bayern Monachium jest w lepszej sytuacji i wiele wskazuje na to, że dzięki temu piłkarze Christophe Galtiera postawią wszystko na jedną kartę, gdyż to ich jedyna nadzieja na zdobycie upragnionego trofeum.

Bayern Monachium – PSG. O której mecz i gdzie oglądać?

Mecz Bayern Monachium – PSG odbędzie się na Allianz Arenie w Monachium. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00, a transmisję TV będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz TVP 1, a także online w Polsat Box Go, Canal+Online i sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Właściciel PSG oskarżany o tortury i porwanie. Szokujące doniesienia mediówCzytaj też:

Lionel Messi dołączy do Cristiano Ronaldo? W grze gigantyczne pieniądze