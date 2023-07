Szef Interu Miami zdradził, ile zarobi Lionel Messi. Podpisał szokujący kontrakt

Lionel Messi zakończył swoją przygodę z europejskim futbolem. Argentyńczyk postanowił odrzucić gigantyczny kontrakt, który oferowali mu przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, by dołączyć do Interu Miami, którego właścicielem jest David Beckham. Nie jest tajemnicą, że zawodnik, który w swojej karierze zawodniczej wygrał niemal wszystko, co było możliwe do zdobycia, będzie największą gwiazdą w całej Major League Soccer, a jego transfer ma głównie charakter marketingowy. Niemniej, będzie mógł liczyć na gigantyczne zarobki.

Tyle Lionel Messi zarobi w Interze Miami

Inter Miami jest jednym z najprężniej rozwijających się klubów w Ameryce. Jakiś czas temu jego barwy reprezentował m.in. Gonzalo Higuain, który w przeszłości grał w takich klubach, jak, m.in. Real Madryt, AC Milan, Juventus czy SSC Napoli. Co prawda poziom sportowy zespołu jeszcze nie stoi na szczytowym poziomie, ale przyjście Lionela Messiego ma to zmienić. Argentyńczyk podpisał kontrakt na rok z opcją przedłużenia na kolejne 12 miesięcy.

Jeden z szefów Interu Miami Jorge Mas udzielił wywiadu dla hiszpańskiego „El Pais”, podczas którego zdradził, jak wyglądały kulisy transferu 36-latka za ocean. Jednocześnie wyjawił, że rekordzista La Ligi pod względem strzelonych bramek będzie mógł liczyć na zarobek, opiewający na kwotę pomiędzy 50 a 60 mln dol. rocznie, co uczyni go najlepiej zarabiającym piłkarzem ligi oraz jednym z najlepiej zarabiających na świecie.

– To trwało trzy lata. Półtora roku bardzo intensywnie. Odbyłem wiele rozmów z Jorge Messim. Pod koniec maja naprawdę dostrzegłem, że to może się wydarzyć. Messi może przekształcić MLS w jedną z dwóch, trzech najlepszych lig na świecie. Myślę, że przychodzi tutaj z zamiarem zrobienia dużej różnicy i będzie miał do tego okazję nie tylko na boisku. Kiedy skończy karierę, będzie częścią tego klubu – mówił Jorge Mas we wspomnianym wywiadzie.

