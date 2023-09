Angielscy kibice przejęli centrum Wrocławia. Zobacz obrazki przed meczem z Ukrainą

Reprezentacja Ukrainy ze względu na trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą od ponad roku gra poza ojczyzną. Ukraińcy tym razem ważny mecz zagrają we Wrocławiu. Tarczyński Arena będzie miejscem rywalizacji Ukrainy z Anglią w ramach eliminacji ME 2024. Hitowo zapowiadające się starcie przyciągnęło do stolicy Dolnego Śląska mnóstwo kibiców, wśród których prym wiodą angielscy fani futbolu.

Mnóstwo kibiców reprezentacji Anglii na ulicach Wrocławia

Nie ulega wątpliwości, że piłka nożna jest na Wyspach Brytyjskich traktowana w szczególny sposób. Mogą się o tym przekonać na własne oczy… mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia. Anglicy już w piątkowy wieczór licznie zgromadzili się we wrocławskim centrum, okupując lokale i głośno fetując swoje przywiązanie do narodowych barw. Co ważne, choć skala decybeli – jak widać na nagraniach – jest spora, to Anglicy zachowywali się w kulturalny sposób.

Warto podkreślić, że mecz Ukraińców z Anglikami będzie pojedynkiem wicelidera z liderem grupy C w eliminacjach Euro 2024. Angielski zespół w czterech meczach zdobył komplet 12 punktów, legitymując się imponującym bilansem bramkowym 15:1.

Za to w przypadku Ukraińców po trzech meczach mają oni sześć oczek, dwa zwycięstwa i jedną porażkę. Przegrana to 0:2 na wyjeździe z Anglikami, więc we Wrocławiu będzie okazja do tego, żeby zrewanżować się wicemistrzom Europy z 2021 roku. Tym bardziej że na trybunach z pewnością to Ukraina będzie mogła liczyć na liczniejsze wsparcie.

We Wrocławiu jeszcze przed wybuchem wojny było wielu obywatelek i obywateli Ukrainy. Wojenna tragedia sprawiła, że w dolnośląskiej stolicy ta grupa mocno się rozrosła, więc będzie to dodatkowa gratka, móc zobaczyć nie w swoim kraju swoją reprezentację.

Ukraina – Anglia, o której i gdzie oglądać mecz?

Pojedynek we Wrocławiu rozpocznie się w sobotę (tj. 9 września) o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane zarówno na antenie TVP Sport, jak i Polsat Sport. Dodatkowo internetowo mecz będzie do obejrzenia na stronie internetowej TVP Sport oraz platformie Polsat Box Go.

