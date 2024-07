Nie tylko karny Błaszczykowskiego z Portugalią. Kibice domagają się powtórzenia tego meczu

Po odpadnięciu naszej reprezentacji z Portugalią podczas Euro 2016, w Polsce wybuchł skandal obyczajowy. Przypomnijmy, że jedynego karnego w konkursie „jedenastek” nie wykorzystał Jakub Błaszczykowski. Jak pokazały powtórki, Rui Patricio nie dotykał stopami linii bramkowej, co było wyraźnym naruszeniem przepisów. Niestety Felix Brych tego nie zauważył. Mecze wówczas były rozgrywane przed erą VAR, więc nikt nie mógł mu podpowiedzieć oprócz asystentów. Wielu kibiców nie mogło się z tym pogodzić, więc domagało się powtórzenia serii rzutów karnych, co niestety nie było możliwe.

Kibice domagają się powtórzenia meczu Euro 2024

Na obecnym Euro 2024, gdzie VAR jest już dostępny, mamy podobną sytuację. Niemieccy kibice oczekują powtórzenia meczu Niemcy – Hiszpania. Przypomnijmy, gospodarze tego turnieju ulegli La Furia Roja 1:2 po dogrywce. Zwycięskiego gola strzelił Merino.

Dziennikarze Mundo Deportivo poinformowali, iż niemieccy fani narzekają na kiepską postawę w tym meczu Anthonego Taylora, który – ich zdaniem – popełnił błąd, kiedy Cucurella dotknął piłki ręką we własnym polu karnym. W związku z tym, jak czytamy w hiszpańskiej prasie, fani stworzyli petycję na stronie change.org, gdzie zażądali powtórzenia meczu Niemcy – Hiszpania.

Mundo Deportivo przytoczyło uzasadnienie prośby niemieckich kibiców. „W 106. minucie nie było wyraźnej kary za zagranie ręką, gdy Cucurella wyciągniętym ramieniem zasłonił wyraźną okazję do zdobycia bramki. Sędzia Anthony Taylor pozwolił na kontynuowanie gry, a VAR w niewytłumaczalny sposób nie interweniował. To była tylko jedna z wielu błędnych decyzji. W 77. minucie Niklas Fullkrug został powalony przez Nacho po niskim dośrodkowaniu Floriana Wirtza. Dlatego uważam, że należy to powtórzyć” – czytamy.

Petycja zdobyła już 378 tys. podpisów.

