Robert Lewandowski w roli rezerwowego. Tak zareagował na ruch trenera

Różnica polega jednak na tym, że trener Jan Urban traktuje Roberta Lewandowskiego, jako jednego ze swoich najcenniejszych piłkarzy. Trudno się temu zresztą dziwić, mowa przecież o piłkarzu naprawdę dużego kalibru. „Lewy” to kapitan reprezentacji Polski, który z pewnością rozpocznie w podstawowym składzie wyjazdowy mecz z Litwą.

Robert Lewandowski w roli rezerwowego. Jaka była reakcja piłkarza?

W okresie przerwy reprezentacyjnej dziennikarze katalońskiego „Mundo Deportivo” prześcigają się z konkurencją w kontekście newsów, związanych z mistrzami Hiszpanii. Na okładce piątkowego wydania znalazł się Hansi Flick. Trener Barcy ma bowiem rzekomo przygotować plan naprawczy, mający zmienić oblicze drużyny. Barcelona zanotowała w ostatnim czasie dwie porażki z rzędu, w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain (1:2) oraz w LaLiga z Sevillą (1:4).

„Ofiarą” zmian ma zostać Lewandowski. Zdaniem dziennikarzy wspomnianego dziennika z Katalonii, nowym pomysłem na „dziewiątkę” na środku ataku Barcy, ma być Marcus Rashford. Anglik został wypożyczony z Manchesteru United latem b.r., spisuje się całkiem nieźle, a dodatkowo ma doświadczenia z gry w roli, którą od kilku lat z powodzeniem spełnia w Katalonii RL9.

Co na to sam Lewandowski? Zdaniem dziennikarzy, Polak jest świadomy tego, że dochodzi do zmian w zespole i podobno zaakceptował rolę rezerwowego, mogącego jednak w każdej chwili wesprzeć drużynę. Co zresztą „Lewy” pokazywał już w tym sezonie, zaliczając trzy gole w roli rezerwowego.

Warto dodać, że sytuacja ze zmianami w szeregach mistrzów Hiszpanii stała się tematem okładowym.

twitter

Czyżbyśmy byli świadkami kluczowej zmiany warty w ofensywie Barcelony? Wydaje się, że prawda leży pośrodku. Z jednej strony faktycznie, RL9 będzie zapewne mniej wykorzystywany, jako podstawowy zawodnik. Z drugiej, jeśli spojrzeć na to, jakiej klasy napastnikiem jest Lewandowski, można mieć uzasadnione wątpliwości, czy piłkarze pokroju wspomnianego Rashforda czy Ferrana Torresa, sprawdzą się w roli „dziewiątki” Barcelony na pełen etat.

Kiedy i z kim zagra reprezentacja Polski w piłce nożnej?

W październiku drużyna prowadzona przez trenera Jana Urbana miała i ma w planach rozegranie dwóch meczów. Towarzyskie starcie z Nową Zelandią, choć w trudnych warunkach atmosferycznych, przyniosło zwycięstwo 1:0. Rozstrzygnięcie na Superauto.pl Stadionie Śląskim przyniosło efektowne trafienie kapitana Piotra Zielińskiego.

Drugie spotkanie w październiku Polacy rozegrają już o eliminacyjne punkty. W niedzielę (tj. 12 października) o godzinie 20:45 rozpocznie się wyjazdowe starcie Litwa – Polska. To będzie mecz o kluczowym znaczeniu dla stabilizacji sytuacji w tabeli grupowej, w kontekście walki albo o strefę barażową, albo bezpośredni awans na MŚ 2026.

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do przyszłorocznego mundialu, nastąpi już w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, być może o bezpośredni awans na MŚ, a na koniec eliminacyjnej rywalizacji, wyjazd Polaków i mecz Malta – Polska (17.11).

Czytaj też:

Jan Urban nie gryzł się w język. Trener reprezentacji Polski z mocnym przekazemCzytaj też:

Iga Świątek wróciła z dalekiej podróży. Polka nie dała się złamać