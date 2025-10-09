Kadra bez Roberta Lewandowskiego! Zaskakujące wieści ws. reprezentacji Polski

Trener Jan Urban po raz pierwszy za swojej kadencji selekcjonera będzie miał okazję sprawdzić zespół w rywalizacji nie o punkty. Mecz towarzyski z Nową Zelandią, czyli reprezentacją, która ma już zapewniony udział na MŚ 2026, to będzie ciekawe wyzwanie.

Polska – Nowa Zelandia. Zabraknie Roberta Lewandowskiego?

Nie jest tajemnicą, że szkoleniowiec polskiego zespołu będzie chciał skorzystać z rywalizacji przeciwko Nowej Zelandii, żeby sprawdzić kilka rozwiązań. Kto wie, być może jednym z takowych będzie fakt… braku Roberta Lewandowskiego. „Lewy” będzie przede wszystkim potrzebny przy okazji rywalizacji z Litwą, już w kontekście eliminacji MŚ 2026.

Dodatkowo Lewandowski nie jest też pierwszym wyborem w FC Barcelonie, więc wydaje się, że odpowiednie zarządzanie siłami mającego 37 lat lidera ofensywy reprezentacji Polski, to dobre rozwiązanie. Być może RL9 pojawi się na boisku w trakcie spotkania, żeby dać trochę dodatkowej radości kibicom.

Można się również spodziewać zmiany w bramce. Tu wybór Urbana to raczej postawienie na kogoś z duetu: Kamil Grabara lub Bartłomiej Drągowski. Niewykluczone jest również postawienie na Michała Skórasia, który ma za sobą bardzo udany czas w lidze belgijskiej. Ofensywie usposobiony pomocnik może być jednak równie dobrze alternatywą w kontekście kontuzjowanego Nicoli Zalewskiego, niemogącego pomóc drużynie podczas październikowej przerwy reprezentacyjnej. Z tego też względu wydaje się, że swój czas w meczu towarzyskim dostaną inni piłkarze. Jacy konkretnie? Oto nasz pomysł.

Przypuszczalny skład reprezentacji Polski w meczu z Nową Zelandią:

Kamil Grabara – Tomasz Kędziora, Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski – Paweł Wszołek, Bartosz Kapustka, Jakub Piotrowski, Kacper Kozłowski, Przemysław Frankowski – Karol Świderski, Krzysztof Piątek.

Kiedy i z kim zagra reprezentacja Polski w piłce nożnej?

Polacy swój najbliższy, wspomniany powyżej mecz, zagrają na Superauto.pl Stadionie Śląskim. W Chorzowie drużyna prowadzona przez Jana Urbana, dokładnie 9 października (tj. czwartek), zmierzy się towarzysko z reprezentacją Nowej Zelandii.

Trzy ostatnie wyzwania tego roku kalendarzowego dla piłkarskiej reprezentacji Polski, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12 października). Zarówno starcie u siebie z Nową Zelandią, jak i wyjazdowe na Litwie – rozpoczną się o tej samej godzinie – czyli 20:45.

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

