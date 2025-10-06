Jan Urban wymownie opisał Polaków. Taka jest niestety prawda

Reprezentacja Polski ponownie zawitała do Katowic. Właśnie na Śląsku polski zespół będzie przygotowywał się do dwóch meczów, które Polacy zagrają w październiku. Gospodarzem obiektów, które goszczą zespół selekcjonera Jana Urbana, jest GKS Katowice, czyli drużyna z PKO BP Ekstraklasy.

Jan Urban bardzo szczerze o sytuacji. Selekcjoner dostał ciekawe pytanie

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Robert Lewandowski dostał kilka ciekawych pytań, związanych m.in. z jego ostatnim występem w szeregach FC Barcelony, ale też spojrzeniu na młodych-zdolnych w seniorskiej reprezentacji.

Selekcjoner Urban również mógł liczyć na kilka ciekawych wątków ze strony dziennikarzy. Po jednym z pytań, związanym z nastrojami przed meczem Litwa – Polska, trener reprezentacji Polski wyraźnie docenił autora przekazu. Co tu kryć, to było trafione w punkt, mecz na wyjeździe z Litwinami wcale nie będzie dla Polaków „spacerkiem”.

Autorem tego ciekawego pytania był Dariusz Leśnikowski, dziennikarz reprezentujący katowicki dziennik „Sport”.

– Bardzo dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. Bo faktycznie tak jest. Ani my nie jesteśmy tak mocni, ani Litwa nie jest tak słaba, że bez takiego stuprocentowego nastawienia, bez odpowiedniej koncentracji, to my tak będziemy mieli ogromne problemy. Do zespołu Litwy trzeba podejść z dużym szacunkiem i jednocześnie z pewnością siebie, że potrafimy, że też jesteśmy silni. Ale świadomi tego, że przeprawa będzie trudna. I na pewno Litwa ma zdecydowanie mniej punktów, niż powinna mieć. Dlatego mam nadzieję, że zespół jest świadomy tego. Nikt nie lubi takich spotkań. Na papierze jesteśmy faworytem. Ale wystarczy sobie przypomnieć ostatni mecz na Stadionie Narodowym, gdzie było nam bardzo trudno o zwycięstwo. Ten strzał Roberta, po nodze przeciwnika, piłka myli bramkarza Litwinów, to wpada. A oni bodajże w 70. minucie mają znakomitą sytuację z paru metrów i piłka nie trafia do bramki. Będziemy o tym rozmawiali i będziemy przypominali – ocenił selekcjoner reprezentacji Polski.

Warto przypomnieć, że w pierwszych dwóch meczach za kadencji trenera Urbana, Polacy najpierw zremisowali (1:1) w Rotterdamie z Holandią, a następnie zanotowali kluczowe dla obecnego układu tabeli zwycięstwo (3:1) nad Finlandią. Lepszego rozpoczęcia swojej kadencji na stanowisku selekcjonera były… reprezentant Polski, nie mógł sobie wyobrazić. Urban błyskawicznie zyskał wielu zwolenników.

Jak jednak widać, jest to zbyt doświadczony szkoleniowiec, żeby nie wiedzieć, że kibicowska czy ekspercka hossa, szybko może zamienić się w bessę. Wystarczy tylko kilka, a czasem nawet jeden gorszy wynik.

Kiedy i z kim zagra reprezentacja Polski w piłce nożnej?

Polacy swój najbliższy mecz zagrają na Superauto.pl Stadionie Śląskim. W Chorzowie drużyna prowadzona przez Jana Urbana towarzysko, dokładnie 9 października (tj. czwartek), a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.

Trzy ostatnie wyzwania tego roku kalendarzowego dla piłkarskiej reprezentacji Polski, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12 października). Zarówno starcie u siebie z Nową Zelandią, jak i wyjazdowe na Litwie – rozpoczną się o tej samej godzinie – czyli 20:45.

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

