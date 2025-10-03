Oto nowy kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski? Deklaracja jest jasna

Polak trafił do beniaminka Bundesligi przed startem sezonu 2025/26. Jakub Kamiński w Niemczech jest od 2022 roku. Jako młody chłopak wyjechał z Lecha Poznań, a jego klubem został VfL Wolfsburg. W barwach „Wilków” Kamiński nie błyszczał jednak tak, jak miało to miejsce w ekstraklasowym wydaniu, w szeregach Kolejorza.

Jakub Kamiński kapitanem reprezentacji Polski? To ciekawy wybór

Z tego też względu pomocnik zdecydował się przenieść na wypożyczenie do Kolonii. Mający 23 lata Kamiński właściwie z marszu stał się ulubieńcem kibiców FC Köln. Najpierw, w 2. kolejce zdobył gola przeciwko SC Freiburg, a następnie dorzucił jeszcze dwa kolejne trafienia – przeciwko… Wolfsburgowi oraz VfB Stuttgart. Kamiński został w pełni zasłużenie wybrany piłkarzem miesiąca przez fanów klubu z Kolonii.

twitter

Formę Kamińskiego widać było również za sprawą wrześniowych meczów reprezentacji Polski. „Kamyk” zagrał w obu spotkaniach, w których Polacy najpierw zremisowali na wyjeździe z Holandią (1:1), a następnie wygrali kluczowe starcie w Chorzowie z Finlandią (3:1). W drugim ze spotkań Kamiński zanotował gola i asystę.

Wydaje się, że ten piłkarz może być kluczowy w kontekście walki o awans na MŚ 2026, która czeka w najbliższych tygodniach drużynę trenera Jana Urbana. Co więcej, Kamiński wielokrotnie wskazywał, że jest gotów wziąć na siebie dużą odpowiedzialność w kontekście funkcjonowania reprezentacji.

Choćby patrząc przyszłościowo, rolę kapitana w zespole.

– Myślę, że mam cechy przywódcze i cechy lidera. Będę chciał je pokazać […] Przez wiele lat wzorowałem się na Kubie Błaszczykowskim, który długo był kapitanem, więc opaska też jest moim marzeniem. Myślę, że jest to zresztą marzenie każdego chłopca, żeby nie tylko zagrać w reprezentacji Polski, ale też założyć kapitańską opaskę. Na razie jest na to oczywiście za wcześnie, ale uważam, że w przyszłości będę kandydował do bycia kapitanem reprezentacji. Nie będę ukrywał, że to mój cel – mówił z przekonaniem w sierpniu 2023 roku skrzydłowy reprezentacji Polski, w rozmowie z Onetem i „Przeglądem Sportowym”.

Obecnie kapitanem jest Robert Lewandowski, po krótkim rozbracie z drużyną narodową, po konflikcie z eks-selekcjonerem Michałem Probierzem. Za jego plecami są za to bardziej doświadczeni Piotr Zieliński oraz Jan Bednarek.

Kamiński swoimi udanymi występami z pewnością będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę, co może przesuwać go w hierarchii i zbliżać do wspomnianego przez samego piłkarza, marzenia noszenia kapitańskiej opaski reprezentacji Polski.

Kiedy i z kim zagra reprezentacja Polski w piłce nożnej?

Polscy piłkarze swój najbliższy mecz zagrają na Superauto.pl Stadionie Śląskim. W Chorzowie Polacy towarzysko dokładnie 9 października (tj. czwartek), zmierzą się z reprezentacją Nowej Zelandii. Będzie to ostatni tego typu, niepunktowany sprawdzian. Trzy ostatnie wyzwania drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania.

Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (niedziela, 12.10). Na tym zakończy się październikowe granie polskiego zespołu. Oba mecze rozpoczną się o godzinie 20:45.

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

Czytaj też:

Europa zachwyca się Polską! Jedynie Legia Warszawa zaliczyła wpadkęCzytaj też:

Polka podwójną mistrzynią świata! Kapitalne wieści z dalekiej Australii