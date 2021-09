Nowy trener Lechii zadebiutuje w Ekstraklasie. Trudne zadanie przed drużyną z Gdańska

Inauguracja sezonu Ekstraklasy w wykonaniu Wisły Kraków wyglądała imponująco. Biała Gwiazda rozbiła u siebie 3:0 Zagłębie Lubin i wydawało się, że będzie na dobrej drodze to gromadzenia kolejnych punktów. Zespół ze stolicy Małopolski najpierw jednak zremisował z Termaliką, a później przegrał z Rakowem i Stalą Mielec. Przełamanie nadeszło dopiero w wygranym starciu z Górnikiem Łęczna. Do siódmej kolejki rozgrywek podopieczni Adriana Guli przystąpią z kolei zmotywowani wygraną z Legią Warszawa.

Zmiana w Lechii

Rywalem Wisły będzie Lechia Gdańsk, która niedawno przeszła małe trzęsienie ziemi. Z rolą trenera pożegnał się Piotr Stokowiec, którego zastąpił Tomasz Kaczmarek. Ten wprawdzie był członkiem sztabu szkoleniowego Pogoni Szczecin, ale nie miał jeszcze okazji pracować samodzielnie w Ekstraklasie.

Nowy szkoleniowiec podczas konferencji prasowej docenił zawodników z Krakowa. – Spotkanie na pewno będzie na dużej intensywności. To nie będzie tak, że tam pojedziemy a przeciwnik będzie na coś czekał. Krakowianie są w wysokiej dyspozycji, dlatego wyjdą z ogromną wiarą i determinacją na ten mecz, a my musimy być na to gotowi – podkreślił.

Wisła Kraków – Lechia Gdańsk. O której mecz?

Wisła Kraków i Lechia Gdańsk zmierzą się w siódmej kolejce Ekstraklasy w niedzielę 12 września. Początek meczu o godz. 15:00, a transmisję ze spotkania przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Mecz można obejrzeć także w serwisie canalplus.com.

