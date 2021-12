Skąd słaba forma piłkarzy Legii Warszawa? Były zawodnik klubu wskazał przyczynę

Legia Warszawa w przypadku wygranej z Cracovią opuściłaby strefę spadkową, w której znajduje się od kilku kolejek. Wojskowi ulegli jednak 0:1 i wciąż znajdują się w gronie trzech najsłabszych drużyn sezonu. W starciu z Pasami mistrzowie Polski wprawdzie przeważali, ale wciąż brakuje im skutecznego wykończenia akcji. Do sieci z kolei trafiło nagranie, które doskonale obrazuje brak pomysłu na grę z kontrataków i nikłe zaangażowanie zawodników przy wyprowadzaniu piłki z własnej połowy.

Ekstraklasa 2021/2022. Skąd kryzys Legii Warszawa?

Radosław Cierzniak w rozmowie ze sport.tvp.pl ocenił, że przyczyny słabej dyspozycji Legii prawdopodobnie leżą w przygotowaniu do sezonu. – Widać, że piłkarze nie wytrzymują pewnych obciążeń i to prawdopodobnie wynika z przygotowania. Nie traci się tego z miesiąca na miesiąc. Jest to długi proces i możliwe, że błędy były popełniane znacznie wcześniej – ocenił bramkarz, który występował w barwach Wojskowych w latach 2016-2021.

Zawodnik, który rozegrał jedno spotkanie w reprezentacji Polski, skomentował także przepis, według którego w meczu Ekstraklasy w każdej z drużyn musi występować co najmniej jeden młodzieżowiec. – Potrzebujemy młodzieżowców i ten przepis na pewno pozwoli chłopakom się rozwijać. Z drugiej strony młody zawodnik zabiera miejsce w składzie komuś doświadczonemu, który może w danym momencie pomógłby bardziej – ocenił Cierzniak w kontekście kadry Legii.

Już w czwartek 9 grudnia Legia zmierzy się ze Spartakiem Moskwa w ramach ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Jeśli Wojskowi wygrają, na wiosnę wystąpią w fazie pucharowej. – Wierzę, że lepszy czas nadejdzie właśnie od czwartku. Mam nadzieję, że Legii uda się wygrać. Byłby to fajny punkt, od którego można byłoby rozpocząć proces budowania czegoś lepszego – podsumował Cierznika.

