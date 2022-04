Hit 28. kolejki Ekstraklasy. Lech podejmuje Legię Warszawę. Gdzie i o której transmisja online i w TV?

Po tym, jak Pogoń sensacyjne przegrała z Wisłą Płock, Kolejorz stanął przed szansą zajęcia fotela lidera Ekstraklasy. Ewentualne zwycięstwo nad Legią z pewnością przybliży poznaniaków do zdobycia tytułu. Nie będzie to jednak łatwe spotkanie, bo Legia nadal ma o co walczyć w tym sezonie.

Lech Poznań z atutem własnej publiczności

Sobotnie spotkanie zostanie rozegrane przy pełnych trybunach. Wsparcie kibiców na pewno doda pretendentom do tytułu odwagi. Argumentem za zwycięstwem Lecha będzie również obecność w składzie Mikaela Ishaka i Joao Amarala, którzy są jednymi z najskuteczniejszych strzelców Ekstraklasy.

Dobra informacja dla gospodarzy jest również taka, że trener Maciej Skorża będzie mógł skorzystać z pomocy Marchwińskiego i Skórasia, którzy nabawili się urazów podczas meczu z Olimpią Grudziądz. Ich kontuzje okazały się jednak na tyle niegroźne, że w razie potrzeby obaj zawodnicy na mecz z Legią będą mogli wyjść w pierwszym składzie.

Poznaniacy przed własną publicznością nie będą mieli jednak łatwego zadania. Legia Warszawa po porażce z Rakowem w Pucharze Polski jest podrażniona, i będzie chciała udowodnić, że mimo wpadki w pucharach, jest na dobrej drodze, do odzyskania dobrej dyspozycji. Potwierdzają to statystyki. Ostatniej porażki w Ekstraklasie Legia doznała 13 lutego w meczu z Wartą Poznań. Dzięki dobrej passie Legioniści oddalili się od strefy spadkowej, choć powrót do niej nadal jest możliwy.

Dodatkowo, jeżeli Legia Warszawa nadal chce marzyć o tym, żeby w przyszłym sezonie wziąć udział w europejskich pucharach, nie może pozwolić sobie na żadną wpadkę. Jedyną nadzieją dla aktualnych mistrzów Polski jest zajęcie minimum 4. miejsca w tabeli Ekstraklasy. Wojskowi nadal mają na to szansę, choć o tak spektakularny awans w tabeli nie będzie łatwo.

Lech Poznań – Legia Warszawa. Gdzie i o której transmisja online i w TV?

Hitowe spotkanie 28. kolejki Ekstraklasy będzie miało miejsce w sobotę 9 kwietnia. Początek meczu zaplanowano na godzinę 17:30. Transmisja spotkania będzie dostępna na kanałach TVP Sport, a także Canal+ Sport.

Mecz będzie można obejrzeć również online. Transmisję będzie dostępna na stronach sport.tvp.pl i w Canal+ Online.

