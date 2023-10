Lukas Podolski może wrócić do Niemiec. Legenda nie widzi w tym sensu

Lukas Podolski czuje sentyment do niemieckiego FC Koeln tak samo, jak do Górnika Zabrze. To właśnie na RheinEneergieStadion stawiał pierwsze kroki w dorosłym futbolu, gdzie dał się poznać jako zawodnik światowej klasy. W swojej karierze występował również w: Bayernie Monachium, Arsenalu, Interze, Galatasaray, Vissel Kobe, Antalyasporze i ostatecznie w Górniku Zabrze. Wydawało się, że w Polsce będzie chciał zakończyć karierę. Wygląda na to, że plany ma inne, choć niekoniecznie mogą się ziścić.

Legenda nie chce Lukasa Podolskiego w FC Koeln

Lukas Podolski ma już 38 lat i wkrótce nie będziemy go oglądać na piłkarskiej arenie, przynajmniej nie w roli zawodnika. Przed rozpoczęciem bieżącego sezonu PKO BP Ekstraklasy były reprezentant Niemiec podpisał nowy kontrakt z Górnikiem Zabrze, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku. Oznacza to, że w chwili zakończenia umowy będzie miał 40 lat.

Jego słowa w podcaście z serii „Spielmacher — Der EM Talk” wywołały nie lada sensację, gdyż stwierdził, że jest gotowy na wszystko i przychylnym okiem spojrzałby na perspektywę powrotu do FC Koeln. W Niemczech szeroko skomentowano jego pomysł, jednak nie każdy jest ku temu optymistycznie nastawiony. Takie podejście wyraża m.in. legenda klubu z Kolonii, Dieter Mueller, który wyraźnie podkreślił, że byłby to ruch bezsensowny, gdyż jego zdaniem Lukas Podolski jest po prostu za stary na takie rozwiązanie.

— Nic o tym nie myślę. Nie wiem, w jakiej kondycji fizycznej jest Podolski. Jaki to ma sens? Podolski miałby zawsze alibi. Jest zdecydowanie za stary. Działacze powinni raczej dopilnować, aby wzmocnić się zimą dwoma lub trzema młodszymi zawodnikami, którzy mogą pomóc. Miejmy nadzieję, że to zrobią — powiedział Niemiec w rozmowie z serwisem sport1.de.

Czytaj też:

Lukas Podolski zaskakująco o sytuacji w polskiej reprezentacji. „To skończyłoby się awanturą”Czytaj też:

Lukas Podolski z boiska na właścicielski stołek? Górnik Zabrze może pójść pod młotek