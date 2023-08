Austriacy obawiają się przyjazdu kibiców Legii Warszawa. Dojdzie do zamieszek?

W czwartkowe późne popołudnie w Wiedniu dojdzie do rewanżowego pojedynku pomiędzy miejscową Austrią a Legią Warszawa, w ramach eliminacji do Ligi Konferencji. Gospodarze obawiają się tego, co mogą „wywinąć” fani wicemistrzów Polski.

Kibice Legii Warszawa znani są z tego, że jeżdżą za swoją drużyną praktycznie po całym świecie. Europejskie puchary to dobra okazja, żeby zaprezentować kibicowską moc, co niejednokrotnie miało już miejsce. I choć fani wicemistrzów Polski wielokrotnie imponowali swoimi pomysłami np. na meczowe oprawy, nie brakowało również incydentów, które kładły się cieniem na pozytywach. Te smutne wspomnienia przed mecze Austrii Wiedeń z Legią wyciągnęły miejscowe media. Austriacy boją się przyjazdu kibiców Legii Warszawa Przykładem może być austriacki Sky Sport, który poświęcił na przyjazd fanów wicemistrzów Polski osobny, duży artykuł. Już w tytule mowa o „wybuchowym starciu” pomiędzy kibicami Austrii oraz Legii. Klub z Warszawy otrzymał 1450 wejściówek na czwartkowy rewanż w Wiedniu. Zdaniem rzecznika policji Mattiasa Schustera fanów z Warszawy ma być jednak znacznie więcej. W Austrii najbardziej obawiają się grupy kibicowskiej o nazwie „Teddy Boys 95”. „Spotkanie klasyfikowane jest, jako mecz podwyższonego ryzyka. Łącznie w Wiedniu spodziewanych jest około 2500 polskich kibiców, więc ponad 1000 nie powinno mieć biletów. Również wiedeńska policja gromadzi dużą liczbę funkcjonariuszy przy wsparciu służb z całego kraju. Łącznie ma być ok. 950 policjantów. Kibice Legii Warszawa mają się zebrać o godzinie 15:00 na Reumannplatz i wspólnie maszerować o 17:15 do Viola Park niedaleko ronda” – ze szczegółami przekazują dziennikarze austriackiego Sky Sport. Austriacy wspominają wizytę fanów Legii z 2004 roku. Wówczas na stadionie im. Ernsta Happela doszło do starcia z ochroną oraz służbami porządkowymi. Jednemu z funkcjonariuszy policji, którzy również dotarli na sektor polskich fanów, wyrwano nawet pistolet, następnie przerzucając broń przez płot. Pozytywne wspomnienia z wizyty Lecha Poznań W tekście czytamy również o dobrej stronie rywalizacji austriacko-polskiej. Dziennikarze wspominają o wizycie fanów Lecha Poznań. Miało to miejsce w październiku ubiegłego roku i choć wówczas również obawiano się zamieszek, ostatecznie fani Kolejorza zachowywali się dobrze, nie powodując dodatkowego zamieszania. Jak będzie w czwartkowe późne popołudnie? Początek pojedynku Austrii z Legią o godzinie 19:00. Mecz będzie pokazywany na antenie TVP 2 oraz na stronie internetowej TVP Sport. Czytaj też:

