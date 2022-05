Dziennikarz nie ma wątpliwości ws. głośnego transferu. Kibice Realu Madryt będą wściekli

Kylian Mbappe od lat nie ukrywa swojej sympatii do Realu Madryt, która towarzyszy mu od młodzieńczych lat. Gwiazdor po pięciu latach spędzonych w PSG miał odejść za darmo właśnie do Królewskich, gdzie czekałaby go potężna kwota za sam podpis (mówiono, że od 80 do nawet 120 milionów euro), status gwiazdy i wielomilionową pensję. W ostatniej chwili PSG wyszło jednak z potężną propozycją.

Kylian Mbappe zostając w Paris Saint Germain miałby dostać oczywiście potężną podwyżkę, ale co więcej według dziennikarza Edu Aguirre'a z El Chiringuito TV czeka go tam nawet władza nad pionem sportowym PSG, możliwość zwalniania szkoleniowców i duży wpływ na politykę transferową klubu. Bardziej prestiżowe okiem zwykłego kibica wydaje się jednak dalej przeniesienie do Królewskich, u których miałby większe szanse na wygranie Ligi Mistrzów i zdobycie Złotej Piłki. Okazuje się jednak, że Francuz może myśleć inaczej.

Kylian Mbappe zostanie w PSG? Dziennikarz nie ma wątpliwości

Według najnowszych informacji międzynarodowego dziennikarza Gianluki Di Marzio Kylian Mbappe po ostatnich propozycjach ze strony Paris Saint Germain zdecydował się jednak pozostać we francuskim klubie. „Nie ma wątpliwości. Mbappe zostanie w PSG i odnowi swój kontrakt” – napisał na swoim Twitterze dziennikarz. Sytuacja mistrza świata z 2018 roku wydaje się bardzo dynamiczna, bowiem jeszcze parę dni temu inne źródła rozpisywały się nad tym, kiedy dokładnie Mbappe oznajmi światu, że odchodzi z paryskiej ekipy.

Kylian Mbappe według Di Marzio zerwie tym samym ustną umowę z Realem Madryt. Oficjalne ogłoszenie pozostania w PSG może nadejść jeszcze dzisiaj (sobota 21 maja). Informację potwierdził również Fabrizio Romano, inny znany i ceniony dziennikarz, specjalizujący się w transferach.

