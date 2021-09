Czeka nas przerwa od występów reprezentacji. Kiedy kolejne mecze Polaków?

Po rozegraniu pięciu spotkań reprezentacja zdobyła 10 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli. Podczas pierwszego zgrupowania w marcu, ekipa Paulo Sousy zremisowała z Węgrami 3:3, pokonała Andorę 3:0 i uległa Anglii 1:2. Po wysokich zwycięstwach nad Albanią (4:1) i San Marino (7:1), czas na prawdziwy sprawdzian.

Przed Polską został jeden mecz do rozegrania podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej. Najtrudniejsze spotkanie z Anglią na PGE Narodowym odbędzie się 8 września o 20:45. Przy remisie lub zwycięstwie, spokojnie można patrzeć na zajęcie drugiego miejsca w grupie, co da nam możliwość gry w barażach do mistrzostw Świata w Katarze 2022.

Terminarz meczów reprezentacji Polski

Za miesiąc Polacy zagrają kolejne dwa spotkania w ramach eliminacji. Najpierw zmierzą się na PGE Narodowym z San Marino, a trzy dni później zmierzą się z Albanią w Tiranie. Następne zgrupowanie kadry wypada w połowie listopada. Drużyna Paulo Sousy zmierzy się wtedy z Andorą na wyjeździe i u siebie z Węgrami. Miejsce rozegrania meczu nie jest jeszcze znane.

Polska – San Marino 09.10.2021, godz. 20:45

– San Marino 09.10.2021, godz. 20:45 Albania – Polska 12.10.2021, godz. 20:45

12.10.2021, godz. 20:45 Andora – Polska 12.11.2021, godz. 20:45

12.11.2021, godz. 20:45 Polska – Wegry 15.11.2021, godz. 20:45

Aby awansować do turnieju głównego bezpośrednio, trzeba zająć pierwsze miejsce w grupie. Zajęcie drugiego miejsca powoduje grę w barażach razem z dwoma najlepszymi drużynami z Ligi Narodów. Ze strefy europejskiej awansuje 13 zespołów.

