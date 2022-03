Polska pokonała Szwecję. Biało-Czerwoni zagrają na mistrzostwach świata w Katarze!

Reprezentacja Polski spełniła marzenie wielu kibiców z naszego kraju. 29 marca już na zawsze zostanie historyczną datą dla Biało-Czerwonych. Właśnie tego dnia 2022 roku drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza wywalczyła awans na mundial, który na jesieni odbędzie się w Katarze.

Grzegorz Krychowiak dał dobrą zmianę w meczu Polska – Szwecja

Spotkanie to nie było łatwe, choć początek należał do naszych kadrowiczów. Problem w tym, że nie od razu zaczęli oni stwarzać sobie sytuacje do zdobywania bramek. Większość naszych prób kończyła się albo odbiorami gdzieś przed szesnastką przeciwników, albo wybiciami po niecelnych dośrodkowaniach. Groźniejsi byli podopieczni Janne Anderssona, a szczególnie Forsberg napędzający ich ataki.

Wynik zmienił się dopiero po przerwie, w dużej mierze za sprawą Grzegorza Krychowiaka. Defensywny pomocnik pojawił się na boisku dopiero po przerwie i już po kilku minutach wywalczył rzut karny. Rywal sfaulował go ewidentnie, a sędzia nie miał wątpliwości, dyktując „jedenastkę” dla naszej kadry. Na bramkę zamienił ją Robert Lewandowski.

Baraże MŚ 2022. Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński kluczowi w zwycięstwie nad Szwecją.

W dalszej części meczu ważną rolę w naszej drużynie odegrał Wojciech Szczęsny. Golkiper Juventusu zaliczył bardzo ważną i przede wszystkim skuteczną interwencję, kiedy z ostrego kąta groźnie uderzał Forsberg. Później zaś świetnie radził sobie przy niebezpiecznych centrach Szwedów.

Kluczową rolę w przypieczętowaniu zwycięstwa Polaków odegrał natomiast Piotr Zieliński. To on wykorzystał błąd Danielsona, przechwytując piłkę pod polem karnym rywala. Następnie pobiegł w kierunku bramki i bez problemów pokonał Olsena. Biało-Czerwoni mogli jeszcze podwyższyć wynik meczu na 3:0, ale golkiper naszych rywali znakomicie bronił uderzenia Bednarka oraz Lewandowskiego.

Ostatecznie wiec starcie zakończyło się wynikiem 2:0 dla Polski, dzięki czemu to właśnie ona zagra na mundialu w Katarze kosztem Szwecji. Poniżej zapis relacji tekstowej z meczu.