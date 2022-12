Cezary Kulesza wymownie skomentował porażkę Polaków. Ma powody do radości

Reprezentacja Polski nie zdołała awansować do ćwierćfinału mistrzostw świata. W meczu 1/8 finału Biało-Czerwoni przegrali z Francją 1:3, jednak pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie. W meczach fazy grupowej nasza kadra prezentowała przede wszystkim defensywny futbol, a Czesław Michniewicz przed spotkaniem z Les Bleus zapewniał, że szykuje coś innego na minioną już potyczkę i słowa dotrzymał. Cezary Kulesza wnikliwie przyglądał się grze naszych reprezentantów.

Cezary Kulesza podziękował Polakom za walkę na mundialu

Reprezentacja Francji wkrótce pozna swojego rywala w ćwierćfinale mistrzostw świata. Zostanie on wyłoniony po ostatnim gwizdku Anglii z Senegalem. Choć Polacy odpadli, mogą wrócić do domu z podniesionymi głowami. Cezary Kulesza jest takiego samego zdania.

„Dla naszej reprezentacji to koniec Mundialu, ale kończymy go z podniesionymi głowami. Przeciwko Francji mieliśmy swoje okazje, mistrzowie świata byli po prostu silniejsi. Wyjście z grupy, pierwsze od 36 lat, to jednak sukces. Dziękuję za to trenerowi, piłkarzom i naszym kibicom” – napisał na Twitterze prezes PZPN.

twitter

Kto awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata?

Pierwsze spotkania 1/8 finału odbyły się 3 grudnia. Pierwszą ekipą, która awansowała do kolejnej rundy, byli Holendrzy. Kilka godzin później mierzyła się Argentyna z Australią. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem tych pierwszych 2:1.

Francuzi są trzecią ekipą, która awansowała do 1/4 finału. Wkrótce poznamy kolejne reprezentacje, które pozostaną w walce o finał mundialu.

Czytaj też:

Robert Lewandowski tajemniczo o przyszłości w kadrze. Niejednoznaczna deklaracjaCzytaj też:

Rozbrajająca reakcja syna Wojciecha Szczęsnego po porażce z Francją. Interweniował tata