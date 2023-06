Fernando Santos zdecydował. Tych zawodników posłał w bój na mecz z Mołdawią

Już dziś, tj. we wtorek 20 czerwca reprezentacja Polski zmierzy się z Mołdawią w ramach el. do Euro 2024. Fernando Santos zdecydował, kogo puści do boju. Oto oficjalny skład na ten mecz.

Reprezentacja Polski walczy o awans do Euro 2024. Biało-Czerwoni mają za sobą już dwa spotkania w ramach eliminacji do tego turnieju. W pierwszym, debiutanckim dla Fernando Santosa nasi piłkarze przegrali z Czechami 1:3, będąc drużyną wyraźnie słabszą. W drugim było już nieco lepiej, bo Robert Lewandowski i spółka pokonali przed własną publicznością Albanię 1:0. Do trzeciego starcia z Mołdawią Polacy podejdą zmotywowani zwycięstwem nad kadrą Niemiec w spotkaniu towarzyskim na PGE Narodowym. Mołdawia także będzie chciała ten mecz wygrać. Tym bardziej że nasi dzisiejsi rywale zanotowali umiarkowany początek eliminacji do Euro 2024. Na inaugurację zremisowali 1:1 z Wyspami Owczymi, a w następnym spotkaniu urwali punkty naszym pogromcom – Czechom, dzieląc się punktami po bezbramkowej batalii. W ostatnim meczu zespół Siergieja Kleszczenki przegrał z Albanią 0:2. Skład reprezentacji Polski na mecz z Mołdawią Fernando Santos zdecydował się posłać w bój następujący skład: Szczęsny – Kędziora, Bednarek, Kiwior – Frankowski, D. Szymański, Zieliński, S. Szymański, Zalewski – Lewandowski, Milik. twitter Były selekcjoner: Polaków czeka trudne zadanie Mimo że Mołdawia jest zespołem zdecydowanie niżej notowanym, to nie można jej lekceważyć. Przekonał się o tym Waldemar Fornalik, który w 2013 roku zremisował z tą reprezentacją 1:1. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” były selekcjoner wrócił pamięcią do tamtego spotkania i stwierdził, że wcześnie zdobyta bramka nieco uśpiła zapędy jego zawodników. – Choć w ostatnim czasie często przekonujemy się, że ten, kto szybko strzela gola, musi się mieć na baczności, bo prowadzenie jeszcze nic nie oznacza, wynik równie błyskawicznie może się zmienić. Szybko strzelony gol powinien dodać animuszu, tymczasem dzieje się coś takiego, że wpływa demotywująco – stwierdził. Trener Zagłębia Lubin dodał, że gra zwłaszcza na wyjeździe z takimi drużynami jak Mołdawia, Kazachstan albo Macedonia zwykle jest bardzo ciężka nawet dla bardzo dobrych drużyn. Obecnie reprezentacja Polski zajmuje drugą lokatę w tabeli grupy E w eliminacjach do mistrzostw Europy. Czytaj też:

