Robert Lewandowski powinien usiąść na ławce rezerwowych? O tej opinii będzie głośno

Dziś trudno wyobrazić sobie reprezentację Polski bez Roberta Lewandowskiego. Najskuteczniejszy piłkarz w historii kadry w dalszym ciągu ma wiele do zaoferowania, jednak w ostatnim czasie odczuwa trudy gry z orzełkiem na piersi, jak zresztą każdy z kadrowiczów. W ostatnim meczu z Wyspami Owczymi po raz kolejny pojawił się na boisku jako kapitan i dzięki jego dwóm bramkom Biało-Czerwoni zwyciężyli 2:0. Atmosfera wokół kadry Polaków jest podgrzana i trudno się spodziewać, by w najbliższym czasie temperatura opadła.

Bogusław Leśnodorski nie wierzy w Roberta Lewandowskiego jako kapitana

Biznesmen i były właściciel Legii Warszawa Bogusław Leśnodorski wystąpił w podcaście Żurnalisty, podczas którego wypowiedział się o obecnej sytuacji, w której znalazła się piłkarska reprezentacja Polski. Długi wątek dotyczył także Roberta Lewandowskiego, który w ostatnim czasie jest postacią, wokół której zrobiło się najgoręcej. Prowadzący rozmowę stwierdził: – Chodziły kiedyś po mieście takie plotki i obijało się gdzieś na Twitterze, że Robert Lewandowski nie jest lubiany w kadrze – na co otrzymał następującą odpowiedź:

– Znaczy się nie, to jest jakby powszechna wiedza. W sensie wiesz, większość tych chłopaków jakby mogła, to by z nim nie grała. Jest, jak jest. Co mam ci powiedzieć? Nie jestem tam w środku. Te sympatie, antypatie, to jest duża grupa ludzi. To nie jest tak, że wszyscy mają się lubić, ale powinni się szanować. I nie wiem, czy coś takiego ma miejsce – powiedział były szef Wojskowych.

Ponadto Leśnodorski uznał, że napastnik FC Barcelony już od dawna nie powinien piastować funkcji kapitana reprezentacji Polski. Co więcej, gdyby to od niego zależało, posadziłby Roberta Lewandowskiego na ławce rezerwowych i pozwolił zagrać innym napastnikom. – To, że nie nie nadaje się na kapitana, wiadomo nie od dziś. To są zupełnie inne predyspozycje. To nie jest tak, że jak jesteś najlepszy, to powinieneś być liderem grupy. Ja bym Lewandowskiego na ławce posadził i zobaczył, jak to będzie wyglądało. Są Arek Milik i Karol Świderski – dodawał.

