Michał Probierz zdradził tajemnicę! Właśnie wskazał trenera reprezentacji Polski

O tym, że Jan Urban będzie nowym trenerem reprezentacji Polski, wiadomo już od kilku dni. Takie wieści były przekazywane przez największe media w kraju, zajmujące się tematyką sportową.

Jak widać, teraz do tego grona dołączył Michał Probierz. Co akurat wcale nie musi być w interesie jego byłego pracodawcy, tj. Polskiego Związku Piłki Nożnej. Były selekcjoner przyzwyczaił jednak do mocno zaskakujących zachowań. Inaczej nie było i w tym przypadku, tym razem w kontekście jego następcy na stanowisku.

„Janek trzymam za Ciebie kciuki oraz za drużynę. Jesteś odpowiednim człowiek na prowadzenie kadry i wierzę, że kibice pomogą nam w awansie na MŚ w USA” – napisał na portalu X były selekcjoner kadry Polski.

Jan Urban selekcjonerem reprezentacji Polski! Michał Probierz to potwierdził

Warto przypomnieć, że Probierz rozstał się z najważniejszą polską drużyną w kraju w atmosferze skandalu. Tak bowiem należy odbierać tzw. aferę opaskową. Były już selekcjoner w trakcie czerwcowego zgrupowania postanowił odebrać opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu. Najbardziej cenionego polskiego piłkarza poinformował o tym za pośrednictwem... krótkiej rozmowy telefonicznej. Reakcja Lewandowskiego była natychmiastowa, napastnik FC Barcelony zdecydował się zrezygnować z występów w drużynie narodowej, dopóki będzie ją prowadził trener Probierz.

Jak się okazało, sytuacja błyskawicznie nabrała nowego rytmu po występie kadry Polski w meczu eliminacji MŚ 2026 w Helsinkach. Polacy, bez Lewandowskiego, przegrali 1:2 z Finlandią, mocno utrudniając sobie drogę na przyszłoroczny mundial. To okazał się być również ostatni mecz za kadencji trenera Probierza.

Wygląda zatem na to, że nowym selekcjonerem zostanie wspomniany Jan Urban. Można podejrzewać, że jednym z pierwszych tematów do wyprostowania przez byłego trenera m.in. Górnika Zabrze, będzie ułożenie relacji z eks-kapitanem. Lewandowski z pewnością przyda się drużynie narodowej, w walce o udział na MŚ 2026.

