Szczęsny bezradny przy golu Interu. Jego koledzy w końcówce uratowali wynik

Dziewiąta kolejka Serie A przyniosła kilka ciekawych rozstrzygnięć. Napoli po imponującej serii ośmiu zwycięstw w ośmiu kolejkach w końcu straciło punkty, bezbramkowo remisując z AS Romą. AC Milan z kolei poradził sobie z Bologną, dzięki czemu zrównał się punktami właśnie z liderującym Napoli.

Szczęsny bezradny

Nie mniej ciekawie było w starciu Interu Mediolan z Juventusem. Obrońcy tytułu mistrzowskiego prowadzenie objęli już w 17. minucie. Zza pola karnego uderzał Hakan Calhanoglu, piłka trafiła w poprzeczkę, do futbolówki dopadł Edin Dżeko, który z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki. Wojciech Szczęsny przy tej dobitce był bezradny, przez co trudno winić go o utratę bramki.

twitter

Polak niewiele pracy miał w drugiej połowie, w której jego koledzy dążyli do wyrównania. Gospodarze z kolei skupiali się na zabezpieczaniu tyłów i nie nękali bramki strzeżonej przez Polaka. Ich działania defensywne ostatecznie na niewiele się zdały, bo Juventusowi i tak udało się doprowadzić do wyrównania.

W 89. minucie Danilo został sfaulowany w szesnastce przez Denzela Dumfriesa, a arbiter po weryfikacji VAR zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Paulo Dybala, który bez problemów pokonał Samira Handanovicia. Mecz zakończył się wynikiem 1:1 i podziałem punktów, co po dziewięciu kolejkach daje Interowi trzecie miejsce w tabeli, a Starą Damę plasuje na szóstej lokacie.

Czytaj też:

Najwyższe wyjazdowe zwycięstwo Liverpoolu z Manchesterem w historii. Piekło Czerwonych Diabłów