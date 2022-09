Szokujące informacje ws. Wojciecha Szczęsnego. To może być bomba transferowa

W meczu 4. kolejki Serie A Juventus podejmował Spezię Calcio. Wojciech Szczęsny rozpoczął to spotkanie w wyjściowym składzie, lecz nabawił się urazu i opuścił plac gry jeszcze w pierwszej połowie. Na szczęście nie jest to poważny uraz. Według włoskich dziennikarzy przerwa polskiego bramkarza potrwa do około trzech tygodni.

Sensacyjne wieści w sprawie Wojciecha Szczęsnego. Może odejść z Juventusu

W mediach ponownie zrobiło się głośno o reprezentancie Polski. Tym razem jednak nie chodzi o jego kontuzję, a o ewentualny transfer. Brytyjskie „Evening Standard” opublikowało sensacyjne informacje. „Polak jest na celowniku Chelsea, a Juventus jest gotowy go sprzedać, jeśli oferta będzie zadowalająca” – podano.

To doprawdy zaskakujące doniesienia, szczególnie, że 32-latek jest podstawowym golkiperem Starej Damy. Oczywiście miewa lepsze i gorsze momenty, ale nic wcześniej nie wskazywało na to, że mógłby zmienić barwy klubowe. Chelsea, które znajduje się obecnie w małym kryzysie, ma w teorii dwóch dobrych bramkarzy, ale ci w ostatnich tygodniach rozczarowują. Zapewne dlatego działacze The Blues rozpoczęli rozglądać się za wzmocnieniem tej pozycji.

Przypomnijmy, że gdyby transfer doszedł do skutku, to dla Wojciecha Szczęsnego byłby to powrót do Premier League. Polak przed laty bowiem był graczem Arsenalu, czyli lokalnego rywala Chelsea. Trafił tam, gdy był jeszcze nastolatkiem. Natomiast w Juventusie występuje od 2017 roku. Jego obecna umowa obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

