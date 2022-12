Desperackie ruchy Cristiano Ronaldo. Chciał grać nawet tam

Cristiano Ronaldo rozstał się z Manchesterem United w bardzo nieprzyjemnych relacjach. Jego odejście ma związek z głośnym wywiadem dla „The Sun”, którego udzielił tuż przed startem mistrzostw świata.

Jednak historia chęci odejścia Portugalczyka z ekipy Czerwonych Diabłów sięga jeszcze początku sezonu, kiedy 37-latek naciskał na transfer. Miało to związek z chęcią gry w Lidze Mistrzów, a przypomnijmy, Manchester United nie zakwalifikował się do tegorocznej edycji tego europejskiego pucharu, a swoje zmagania toczy w Lidze Europy.

Mówiło się o wielu klubach, do których Cristiano Ronaldo mógłby trafić. Wśród nich był m.in. Bayern Monachium, który przed sezonem pożegnał się z Bawarią i odszedł do FC Barcelony za 45 mln euro plus pięć mln w bonusach. W kontekście Bundesligi mówiło się także, że Portugalczyk może trafić do Borussii Dortmund, ale działacze drużyny grającej na Signal Iduna Park szybko zdementowali te plotki.

Desperackie ruchy Cristiano Ronaldo

Teraz pojawiają się informacje, że Cristiano Ronaldo był proponowany jeszcze jednemu klubowi z ligi niemieckiej. Jak informuje hiszpański „AS” 37-latek zaoferował się Eintrachtowi Frankfurt, co potwierdził w dokumencie transmitowanym przez platformę streamingową DAZN sam Axel Hellmann, członek zarządu niemieckiego klubu.

Ponadto według informacji „AS-a” działacz dał do zrozumienia, że Portugalczyk pukał do drzwi praktycznie wszystkich klubów, które zakwalifikowały się do Ligi Mistrzów. Ostatecznie żaden klub nie chciał sprowadzić Cristiano Ronaldo, który nie miał wyboru i musiał rozpocząć sezon w United.

