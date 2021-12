Nowe informacje ws. konkursu na trenerów siatkarzy i siatkarek. Kandydaci muszą się „wykazać”

Jeszcze kilka dni temu portal sport.tvp.pl nieoficjalnie informował, że już 17 grudnia możemy poznać nazwiska nowych trenerów reprezentacji siatkarzy i siatkarek. Ten termin jest jednak obecnie mało prawdopodobny. – Nie zaczęliśmy jeszcze rozmów z kandydatami. Pierwszą mamy umówioną na 16 grudnia – powiedział w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” Sebastian Świderski. Tym samym bardziej realnym scenariuszem wydaje się ten, w którym PZPS dopiero w styczniu podejmie decyzję.

Jak wyjaśnił Świderski, kandydaci na szkoleniowców będą musieli odpowiedzieć na pytanie dotyczące przyszłorocznej Ligi Narodów, która zostanie rozegrana w kilku państwach. PZPS chce zapytać potencjalnych trenerów, „jak oni to widzą” w kwestii logistycznej. – Tym bardziej że podróży będzie dużo. Kadra kobiet będzie musiała przenieść się z USA na Filipiny, a później jeszcze dotrzeć na trzeci turniej do Rosji z ewentualnym przystankiem w Polsce – wyjaśnił prezes PZPS.

Siatkarska Liga Narodów. Polaków czekają długie podróże

Wspomniane pytanie nie jest przypadkowe. We wtorek 7 grudnia ogłoszono bowiem gospodarzy Ligi Narodów, wśród których brakuje polskich miast. Jak przypomniał „PS”, Biało-Czerwone rozegrają mecze w Stanach Zjednoczonych, na Filipinach i w Rosji, przez co czeka ich około 29,5 tys. kilometrów podróży. Siatkarze będą z kolei grali w Kanadzie, Bułgarii i Rosji i muszą pokonać około 20 tys. km, by rozegrać wszystkie spotkania. To rodzi problemy natury logistycznej, przez co PZPS wymaga od kandydatów na trenerów, by ci przedstawili swoją koncepcję.

Chociaż w pierwszej fazie turnieju nasze reprezentacje nie zagrają w Polsce, to wciąż jest szansa, że będziemy gospodarzami turnieju finałowego. Tutaj pojawia się jednak poważny problem. – Żeby aplikować o jego organizację, wpisowe zaczyna się od kwoty miliona dolarów – wyjaśnił Świderski dodając, że w przyszłym roku Polska będzie współorganizatorem mistrzostw świata kobiet, a samorządy zmagają się z problemami finansowymi. – Znalezienie tak wysokiej kwoty na wpisowe do organizacji finałów Ligi Narodów jest sprawą wymagającą przemyślenia. To nie w moim stylu, żeby najpierw powiedzieć: „Dobrze, bierzemy na siebie organizację turnieju finałowego”, a dopiero później szukać środków – zaznaczył.

Liga Narodów 2022. Kto zorganizuje turniej?

Miasta-gospodarze turnieju siatkarzy:

Brasilia (Brazylia)

Ottawa (Kanada)

Quezon City (Filipiny)

Sofia (Bułgaria)

Osaka (Japonia)

Kemerowo (Rosja)

Miasta-gospodarze turnieju siatkarek:

Bossier City (Stany Zjednoczone)

Ankara (Turcja)

Brasilia (Brazylia)

Pasay (Filipiny)

Calgary (Kanada)

Ufa (Rosja)

Turniej siatkarek rozpocznie się 31 maja, a turniej siatkarzy 7 czerwca 2022 roku.

