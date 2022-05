Wielki powrót do reprezentacji, ale też wielkie problemy. Stefano Lavarini ogłosił kadrę na Ligę Narodów

Chociaż Joanna Wołosz jest uznawana za jedną z najlepszych polskich siatkarek, to od dłuższego czasu nie oglądaliśmy jej w kadrze. Zawodniczka Imoco Volley Conegliano w ubiegłym roku zrezygnowała z gry w drużynie prowadzonej wówczas przez Jacka Nawrockiego, ale nie wykluczała powrotu do występów w biało-czerwonych barwach.

Joanna Wołosz wraca do reprezentacji

Po tym, jak Nawrockiego zastąpił Stefano Lavarini, rozgrywająca ponownie otrzymała powołanie do kadry. Zawodniczki wprawdzie zabrakło w meczach towarzyskich z Niemkami, ponieważ 22 maja uczestniczyła w finale Ligi Mistrzów, ale zobaczymy ją w akcji podczas Ligi Narodów. Wołosz znalazła się bowiem w gronie 14 powołanych siatkarek na startujący w czerwcu turniej.

Listę powołanych ogłoszono w sobotę 28 maja. Co znamienne, zabrakło na niej nominalnej atakującej, co ma związek z kontuzjami Magdaleny Stysiak i Malwiny Smarzek. Jako rezerwowa poleci do Kanady Weronika Sobiczewska z ŁKS-u Commercecon Łódź, a w trakcie turniejowych spotkań w ataku prawdopodobnie będzie występowała Olivia Różański, która dobrze spisała się na tej pozycji w ostatnich sparingach.

Liga Narodów. Kadra reprezentacji Polski

Rozgrywające:

Alicja Grabka

Katarzyna Wenerska

Joanna Wołosz

Przyjmujące:

Monika Fedusio

Zuzanna Górecka

Martyna Łukasik

Olivia Różański

Weronika Szlagowska

Środkowe:

Klaudia Alagierska

Aleksandra Gryka

Agnieszka Kąkolewska

Kamila Witkowska

Libero:

Maria Stenzel

Aleksandra Szczygłowska

Liga Narodów kobiet. Terminarz meczów Polek:

Turniej w Shreveport-Bossier City (USA):

Polska – Kanada (1.06)

Brazylia – Polska (2.06)

Korea Południowa – Polska (4.06)

Polska – Niemcy (5.06)

Turniej w Quezon City (Filipiny):

Japonia – Polska (14.06)

Polska – Tajlandia (16.06)

Polska – USA (17.06)

Belgia – Polska (18.06)

Turniej w Sofii (Bułgaria):

Włochy – Polska (28.06)

Polska – Chiny (30.06)

Polska – Rosja (1.07)

Dominikana – Polska (2.07).

Czytaj też:

Trudny quiz dla kibiców siatkówki. Dasz radę uzyskać chociaż 60 proc.?